ESBVA : les “Guerrières” s'imposent face à Lyon et atteignent le carré final de la coupe de France

Belle performance de nos #Guerrières hier soir ! Mention spéciale à Pauline Akonga qui ressort #MVP de la rencontre avec 25 pts, 7 rebonds et 4 passes décisives !

— ESBVA-LM (@ESBVALM) 14 janvier 2018

Vont-elles préserver leur titre deElles sont en tout cas parties pour. Les basketteuses de Villeneuve d'Ascq se sont, enAprès, lesde Villeneuve d'Ascq ont su s'imposer physiquement sur leurs adversaires. "On a utilisé ces trois défaites pour réagir ce soir et se qualifier en demi-finales pour la cinquième année consécutive", a estimé leur entraîneurcomme vous pouvez le constater ci-dessous dans le sujet réalisé par nos équipes.Mal engagées, elles ont réussi à égaliser avant la pause et ont ensuite dominé les deux derniers quarts d'heure. Résultat, un écart de 35 points au score final, creusé notamment par Pauline Akonga, désignée meilleure joueuse du match avec 25 points inscrits.

Prochain rendez-vous mercredi 17 janvier contre Prague pour l'Euroligue.