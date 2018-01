Escaudain : une centaine de personnes évacuées d'une église après une fuite de gaz

Les secours sont intervenus vendredi 26 janvier à l'église Saint-Martin d'Escaudain. près de Valenciennes, après qu'un homme âgé de 66 ans a fait un malaise peu après 21 heures.



Sur place, alors que les infirmiers descendaient de l'ambulance, les détecteurs de monoxyde de carbone fixés sur leurs sacs ont détecté une fuite.



Deux intoxications

Une centaine de personnes ont alors été évacuées dans le périmètre du lieu de culte et transférées dans une école proche, où elles ont été pris en charge.



Un homme de 26 ans et une femme de 68 ans, légèrement intoxiqués, ont été transportés au Centre hospitalier de Denain, tout comme l'homme victime du malaise, qui n'était apparemment pas lié à la fuite.



Selon les pompiers, qui étaient plus d'une trentaine sur les lieux, la fuite se situait au niveau du dispositif de chauffage.