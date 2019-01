Estaminet, moulin et bière, Kamini est en transhumance dans les Monts des Flandres

Kamini fera-t-il du French cancan à Boeschepe ?

Le Moulin de l'Ingratitude de Boeschepe / © France 3 Hauts-de-France

William Schotte chante avec Kamini

On pédale à bras ouvert pour enjamber les rivières qui nous séparent du bonheur... On a tous besoin des moulins à vent pour donner des ailes à nos enfants !

Danser le French cancan, chanter de la country dans un moulin, guider des chevaux traits du Nord ou des moutons Hamsphire Down, jouer les apprentis sorciers du malt et lancer des pigeons ...Découvertes !Parmi les 13 moulins de Boeschepe, un seul a survécu. C'est la drôle d'histoire du "Moulin de l'Ingratitude".Rencontre et explications avec le musicien William Schotte "C'est une vieille légende, le charpentier n'aurait pas été bien payé par l'agriculteur, et il y aurait eu un différend ... Mais on peut toujours tout imaginer."

Le Moulin de l'Ingratitude de Boeschepe et l'estaminet De Vierpot / © France 3 Hauts-de-France

Kamini prend du service dans l'Estaminet De Vierpot

L'estaminet De Vierpot à Boeschepe / © France 3 Hauts-de-France

Kamini devient estaminateur dans "Les gens des Hauts" / © France 3 Hauts-de-France

Les pots à feu de l'estaminet De Vierpot / © France 3 Hauts-de-France

Les secrets de fabrication de la cervoise

Faire sa propre bière avec les Voltigeurs du malt / © France 3 Hauts-de-France

Mise en bouteille du cru du jour par les Voltigeurs du malt / © France 3 Hauts-de-France

Les cow-boys des Monts des Flandres

Michel Moreau et Jacques Roussel, champions de France de labour équin / © France 3 Hauts-de-France

Le labour équin à Berthen / © France 3 Hauts-de-France

"J'ai réussi à allier mon travail et ma passion " raconte Jacques Roussel / © France 3 Hauts-de-France

Une communauté d'artisans/commerçants à Godewaersvelde

Le calibou & co / © France 3 Hauts-de-France

Le Calibou & co à Godewaersvelde

Moi, ce qui m'émeut, c'est que pour mener à bien ces projets, on a besoin d'être ensemble. Tout seul on y arrive pas.

Kamini apprend à parler flamand en découvrant qu'un devierpot, c'est un pot à feu., ancien postier est devenu un "estaminateur" au De Vierpot Il nous raconte que "Dans les estaminets, on mettait des pots à feu au milieu des tables. Dedans, il y avait des braises pour que les gens puissent allumer leur cigarette et leur pipe."Prenez du malt d'orge, du houblon et un peu d'eau et vous aurez un breuvage d'min coin !Nous sommes avec, une association qui regroupe une trentaine d'amateurs de bière et qui nous offre une technique de brassage.Pour faire votre propre bière, il vous faudra une bonne recette, choisir le bon malt, l'empâter puis le brasser.Benoit Lemoine nous initie : "Pour la deuxième étape, c'est le filtrage. Une fois qu'on a filtré, on obtient un liquide que l'on porte à l'ébullition ..."Et concernant la première et troisième étape, bref la recette entière, sont à découvrir dans l'émission.Nous sommes à mi-chemin entre Lille et Dunkerque, à Berthen. Bourg situé entre le Monts des Cats, le Mont Noir et le Mont Coquerel.Voilà les élégantsqui, avec leurs jeans, chemises à carreaux et bandanas rouges, sont les champions de France de labour équin 2011 et 2017.Les deux champions nous présentent leur passion, leur pays, leurs chevaux."Je travaille dans un EPSM (Établissement Public de Santé Mental), dans un service d'équithérapie. On reçoit des gens qui ont des problèmes et on les aide à reprendre confiance en eux grâce aux chevaux. J'ai réussi à allier mon travail et ma passion ", raconte Jacques Roussel.Guider les chevaux est une véritable passion depuis toujours pour Michel."Quand j'ai commencé à travailler, j'étais tout petit, haut comme trois pommes.Je me suis aperçu que ce sont les chevaux qui m'ont appris à travailler."À Godewaersvelde, aller prendre un verre tout en lisant un bon roman et en dégustant un délicieux petit pain, c'est possible !La libraireet la boulangèrey ont fait une belle rencontre, elles s'y sont trouvées.Avec Xavier, Gérard et d'autres passionnés, elles ont créé le Calibou & co , un café-boulangerie-librairie."Moi, ce qui m'émeut, c'est que pour mener à bien ces projets, on a besoin d'être ensemble. Tout seul, on n'y arrive pas.D'ailleurs, ici, il y a une vitre. Alors on peut prendre un café et une bière en nous regardant et voir ainsi nos secrets de fabrications," témoigne Véronique Leherisse.

Kamini se transforme en berger le temps d'une transhumance

Départ de la transhumance vers le Mont des Cats / © France 3 Hauts-de-France

Les moutons Hamsphire Down de Dominique Delabroye / © France 3 Hauts-de-France

La transhumance de Berthen avec Kamini

La carte du voyage de Kamini dans les Monts des Flandres

Les Monts des Flandres, la magie des collines

Dimanche 20 janvier à 12H55

Toutes les infos pour voyager comme Kamini Pour visiter le Moulin de l'Ingratitude, c'est d'avril à septembre à Boeschepe. Des visites guidées y sont organisées les dimanches et jours fériés de 15 heures à 18 heures.

Toutes les infos de l'estaminet le De Vieport sont par ici ou par là.

Pour brasser sa propre bière, c'est avec les voltigeurs du malt que ça se passe. Toutes les dates de leurs stages sont par ici.

Aller au café et y manger du salé-sucré en dénichant un bon livre, ça se passe au Calibou & co à Godewaersvelde.

Chaque lundi de pentecôte, vivez la transhumance de Berthen jusqu'au Mont des Cats avec les moutons Hamsphire Down de Dominique.

Depuis Berthen, le bergeremmène une troupe de marcheurs en transhumance jusqu'au Mont des Cats.Cette migration d'homme et de moutons devient une véritable institution. Les randonneurs et les bêtes se reposent chez les fileurs de laine Antoine et Claire, puis filent au col de Berthen, à 109 mètres d'altitude, où ils lâchent des pigeons avec Christelle.Présenté par Kamini Réalisé par