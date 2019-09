Euralille : à la place d'Aya Nakamura, Hyphen Hyphen en concert gratuit

Hyphen Hyphen - Just Need Your Love

L'imbroglio autour d'Aya Nakamura prend fin

Ce sera finalement le groupe niçois sur les planches de Westfield Euralille, le vendredi 20 septembre à 20 h, pour l'inauguration du "nouveau" centre commercial. Le changement de nom intervient à la suite du rachat de Westfield par le groupe Unibail-Rodamco, propriétaire du centre.Le trio créé en 2011 rencontre le succès lors de la sortie de leur premier album en 2015 "Times", notamment avec le titre "Just Need Your Love". Un an plus tard, en 2016, Hyphen Hyphen remporte les Victoires de la musique dans la catégorie "artiste révélation scène de l'année".Leur deuxième album "HH" sort en 2018, avec plusieurs titres qui sont devenus des tubes tels que "Like Boys" ou "Mama Sorry".La semaine passée, le centre-commercial a annoncé la venue d'Aya Nakamura, mais les places n'étaient pas disponibles. Elle a finalement été annulée. Le 11 septembre, Euralille a simplement annoncé : « Nous devrions annoncer très rapidement le nom d’un autre artiste pour ce jour-là. »A la place, c'est un tout autre univers que propose le centre-commercial avec le trio Hyphen Hyphen. Pour obtenir sa place gratuite, il faut s'inscrire par ce lien . Les titulaires d'un billet doivent ensuite récupérer un bracelet à Euralille.Une session musicale commencera dès 19 h, avant d'accueillir à 20 h Hyphen Hypen. Le showcase est prévu place François Mitterrand, entre le centre commercial et la gare Lille-Europe.