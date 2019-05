Europe : vivre à la frontière franco-belge, bons plans et petites galères

Europe : vivre sur la frontière : bons plans et p'tites galères

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par le Labo 148 - La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE.

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne avec le Fond européen de développement régional (FEDER). France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "Je t'aime à l'européenne", la nouvelle mini-série de l'Académie Haut-Parleurs (en 5 épisodes) propose de donner la parole à des couples bi-nationaux installés dans les Haut-de France. Ils racontent leur rencontre, leurs galères, expliquent leurs choix de lieu de vie et leurs différences culturelles et exposent leurs espoirs et peurs pour l'Europe. Les Haut-Parleurs en ligne :

La France et la Belgique font partie de l'Espace Schengen depuis 1995. Les citoyens des deux pays peuvent donc circuler librement et franchir sans contrôle les 620 km de frontière qui les séparent.Nombreux sont ceux qui font les aller-retours entre les deux pays pour profiter des avantages des deux côtés. Changer de pays pour payer ses cigarettes moins cher ou pour trouver une place en école de kiné, c'est courant pour les habitants de la frontière France/Belgique.Un reportage de Line Chopin, "Diallo", Laura Beaudoin à Wattrelos et MouscronAna, qui habite à Wattrelos, en France : "Dès que j'ai eu 16 ans, j'ai pu travailler, faire de l'intérim, en Belgique, en restauration ou faire de la manutention. En France, de toute façon, je devais attendre 18 ans." Quand elle a fait sa conduite accompagnée, elle avait le droit de conduire en France, mais pas en Belgique.Ecriture et réalisation : Laura Beaudoin, Line ChopinCaméra : Laura Beaudoin, Line Chopin, ""Diallo"", Léa Rochefort, Anaëlle Hadj-RabahMontage : Laura BeaudoinRédaction en chef : Océane Lerouge, Hélène Seingier, Elvina AttaliAide au montage : Elvina AttaliAnimation et formation : Flora Bellouin, Quentin ObarowskiMusique : Post apocalyptic Funk - Siny"