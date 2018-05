EXCLU. Le groupe nordiste Skip The Use se reforme !

FR more than friends 0:07 / 3:22 À suivre LECTURE AUTOMATIQUE 3:22 Mat Bastard - Stand As One MatBastardVEVO 679 k vues 50+ Mix – Mat Bastard - More Than Friends (Clip Officiel) YouTube 1:30 My Hero Academia Season 3 – Opening Theme Funimation R

THE NOFACE - I Am over You [Clip officiel]

Un nouvel album en cours d'écriture

Skip The Use - Ghost

C'est une nouvelleLe groupe nordisteva se reformer, après deux ans d'absence. "Avec Skip The Use, on était arrivé à un moment oùEt le fait que je vive ici n’a pas facilité les choses", expliquait Mat Bastard en 2016, après son emménagement à Los Angeles. Depuis,. Le chanteur s'est lancé enet s'est accompagné du duo électro-pop A-vox pour sortir le titre "". De leur côté, Lio, Jay, Max et Yan ont créé un nouveau groupe rock, The Noface, toujours en tournée Finalement, Skip The Usepartiellement. Si l'on sait de source sûre que(ancien guitariste du groupe) travaillent actuellement sur un nouveau projet d'album,Alors, qui y sera, qui n'y sera pas ? Et y aura-t-ilnationale ? Suspense...En tout cas, le groupe fait partieà avoir eu un réel succès au niveau national. En 2013, le musiciens qui répétaient jusqu'alors àEt déjà en 2012, Skip The Usepour son album "Can Be Late", sur lequel figurait... "Ghost".