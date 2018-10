VIDÉO. Exposés aux fumées d'amiante, les pompiers du Nord portent plainte pour mise en danger de la vie d'autrui

Les pompiers du Nord face aux fumeés d'amiante : "Je suis peut-être déjà condamné !"

Surexposition aux cancer broncho-pulmonaires

"Les copains qu'on enterre avant 70 ans, il y en a quand même beaucoup." On savait que le métier de sapeur-pompier était dangereux, eux-mêmes le savent, et pourtant les soldats du feu nordistes ont décidé d'agir ce jeudi en portant plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.En cause, leur exposition à l'amiante qui imprègne leurs tenues. "On a des salles de classe, des bâtiments, pas forcément dangereux à l'instant T" explique David Mirland, responsable CGT du SDIS du Nord à Franceinfo , mais "par contre,et vient se déposer sur nos tenues.""On voit que les cas se répètent et ils sont de plus en plus nombreux, surtout au niveau des anciens, des retraités" s'indignait David Mirland ce midi. "Je suis peut-être déjà contaminé !Un rapport de leur caisse de prévoyance avait d'ailleurs montré en mars 2017 que les pompiers étaient surexposés aux cancers broncho-pulmonaires. Pour Hélène Aveline, leur avocate, ", tant en terme de prévention que de mise à disposition de matériel adéquat aux conditions de travail".À travers cette plainte, les pompiers espèrent obtenir de leur hiérarchieet uneLe SDIS du Nord représente le plus gros contingent de pompiers de France,