Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste et député du Nord, est l’invité de "Dimanche en Politique"

Rendez-vous dimanche 10 janvier 2021 sur France 3 Nord Pas-de-Calais et France 3 Picardie.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord, répondra ce dimanche 10 janvier aux questions d’Hélène Tonneillier à partir de 11h25 sur France 3 Nord Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Actualité économique et sociale liée au Covid, centenaire du parti communiste ou encore alliances possibles en vue des élections régionales de juin 2021 dans les Hauts-de-France… Voici le programme !

Une émission en trois temps

Dans un premier temps, le secrétaire national du PCF répondra aux questions qui font l’actualité : impossible de faire l’impasse sur la situation économique et sociale en pleine crise sanitaire. L’autre fait marquant de ce début d’année : la campagne vaccinale lancée en France. "On est la risée du monde, considère Fabien Roussel. Il faut aller à la vitesse de la lumière pour pouvoir vacciner rapidement nos concitoyens."

La seconde partie de l’émission sera consacrée au Parti Communiste Français, alors que le PCF vient de fêter ses 100 ans il y a quelques jours et qu’un livre retrace l’histoire et la ligne du parti. Qu’est-ce que signifie être communiste en 2021 ? Notamment dans les Hauts-de-France ?

Enfin, impossible de passer à côté des élections régionales qui approchent et doivent, si la situation sanitaire le permet, se tenir en juin 2021. Quelle place pour le PCF dans la région des Hauts-de-France ? Quelles sont les alliances envisagées ?