Flandre : alcoolémie, cannabis, excès de vitesse... Il cumule 9 infractions en un mois

La même chose un mois plus tard

Le cas est assez exceptionnel pour être souligné par lessur leur page Facebook. « Incroyable mais vrai, un danger public », titrent-ils. En cause, un conducteur qui cumule les infractions.Le 18 janvier dernier d’abord. Lors d’un contrôle de vitesse, à hauteur de, sur la départementale, une Renault Clio enregistre: 133km/h pour les 80 autorisés.La brigade motorisée de Hoymille arrête le véhicule et constate que le conducteur,, n’est. S’en suivent des dépistages alcoolémie et stupéfiants : tous les deux sont positifs. Le taux d’alcoolémie est inférieur à la limite légale de 0,25mg/l d’air expiré, mais le conducteur est. Le contrôle des papiers révèle queEn comparution immédiate au TGI, le conducteur reconnaît les infractions.A peine un mois plus tard, ce même conducteur est contrôlé par la même brigade motorisée, à Ghyvelde. Rebelote :etCette fois, le véhicule est placé en fourrière pour une « éventuelle confiscation ».Suite aux analyses stupéfiants, le conducteur estet a été convoqué par le tribunal correctionnel.Au total,, ont été constatées.