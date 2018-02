Fed Cup : la Nordiste Kristina Mladenovic permet à la France d'égaliser face à la Belgique

Elle l'a fait. La Nordiste Kristina Mladenovic a sauvé les meubles lors de ce premier tour de la Fed Cup en remportant son match face à Kristen Flipkens.



Plus tôt en Vendée, la N.1 belge Elise Mertens (20e mondiale) a apporté le premier point à son équipe en dominant Pauline Parmentier (91e) en deux petits sets (6-2, 6-1).



Le troisième simple dimanche (13h00) entre les deux meilleures joueuses de chaque sélection, Mladenovic et Mertens, s'annonce crucial. Le vainqueur mettra son pays à un point de la qualification pour les demi-finales, avant le dernier simple et l'éventuel double décisif.