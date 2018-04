Fed Cup : pour la Nordiste Kristina Mladenovic, une question d'orgueil

A l'écouter, la leader de l'équipe de France n'a aucune limite. "Quand je joue de la sorte, sans arrogance ce n'est pas top 20. Je sais que je peux battre n'importe qui", avait-elle affirmé en février en Vendée. Héroïque sur le court face à la Belgique, la 20e mondiale (meilleur classement : 10e en octobre) avait assuré presque à elle seule la qualification de la France pour les demies de Fed Cup.



Mais son autosatisfaction avait nourri les critiques de ses détracteurs sur les réseaux sociaux qui lui rappellent souvent qu'elle n'a encore gagné aucun titre majeur (en simple). "Ce que certains considèrent comme de l'excès de confiance, c'est sa marque de fabrique depuis qu'elle a 13 ans", souligne George Goven, qui a peaufiné sa formation pendant l'adolescence et l'avait de nouveau conseillée entre 2015 et 2016.



"Elle a une forte personnalité et une grande confiance en elle-même. C'est considéré comme de l'arrogance par les médias mais c'est sa grande force", renchérit Yannick Hesse, le père de sa camarade Amandine Hesse, qui lui avait donné "un coup de main" pendant quelques mois en 2014. "Kiki s'en fiche, elle trace sa route. Elle n'a pas vraiment de compte à rendre à qui que ce soit. C'est quelqu'un d'entier et certainement pas une tricheuse dans ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Je sais qu'elle est sincère dans ses déclarations", poursuit George Goven.





"Elle dit ce qu'elle ressent"

Parfois, elle peut "manquer de lucidité", reconnaît son dernier coach officiel (Mladenovic n'a pas d'entraîneur attitré depuis fin 2016). Exemple probant à Miami en 2015. Malgré une cuisante défaite face à l'Allemande Andrea Petkovic (6-0, 6-2) au troisième tour, Mladenovic avait jugé qu'elle n'avait pas été "loin" et que "cela pouvait tourner à tout moment en (ma) faveur".



"Mladenovic manque d'humilité dans les défaites", avait estimé sur BeInSports l'ancienne joueuse française Tatiana Golovin l'an passé à Wimbledon où Mladenovic s'était insurgée contre l'état de la pelouse après son élimination au 2e tour. "Elle a le droit de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. C'est aussi cela qui lui a permis de faire une belle carrière, même si je pense qu'elle peut faire mieux dans la durée", estime Goven.



Pour lui, c'est également "l'estime de soi" qui lui a permis de se relever après une longue série de défaites, quinze d'affilée, entre Wimbledon où elle s'était blessée à un genou et le début de la saison 2018. Mladenovic avait renoué avec le succès, juste avant le premier tour de la Fed Cup, en se hissant jusqu'en finale du tournoi de Saint-Pétersbourg où elle défendait son titre.





Des adversaires fichées

A Mouilleron-le-Captif, elle avait ramené les deux points du simple à la France et celui du double aux côtés d'Amandine Hesse. "Je suis une battante. Rien ne m'affecte. Il peut se passer n'importe quoi au niveau du score, je ne montre rien. Je continue à me bagarrer. C'est pour cela que je suis là où je suis aujourd'hui", avait-elle expliqué.



"C'est quelqu'un qui ne va jamais parler de ses doutes, de ses faiblesses", souligne Yannick Hesse qui a apprécié sa rigueur dans le travail. "On n'a pas besoin de la pousser aux entraînements. Elle est déterminée", ajoute-t-il au sujet de la leader des Bleues, qui "regarde beaucoup de matches" et met un soin particulier depuis de nombreuses années à constituer des fiches sur ses adversaires. Son travail et son orgueil suffiront-ils ce week-end pour renverser les Etats-Unis, tenants du titre ?