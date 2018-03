Feignies : proposez un nom pour ce bébé dromadaire, né dans la nuit !

C'est un événementd'autant plus dans le Nord... Unest né dans la nuit de mercredi à jeudi, au sein de la camelerie de! "Ça faisaiton pensait qu'il allait naître au salon de l'agriculture", sourit Julien Job, éleveur de dromadaire. "Finalement, il s'est expulsé tout seul, se nourrit et s'hydrate."



Avec les bénévoles de l'association, Julien Job a cette fois décidé de laisser le choix du prénom aux internautes. Il suffit de faire sa proposition en commentaires (prénoms commençant par I) et la personne dont le nom sera sélectionné sera reconnu comme parrain ou marraine du dromadaire. En attendant, "le petit va passer entre 6 et 8 mois avec sa mère, il va apprendre par mimétisme", explique l'éleveur.





Qui veut un dromadaire ?



Cette naissance sera suivie d'une dizaine d'autres au sein de l'élevage, prévues avant l'été. De quoi agrandir et faire vivre le troupeau que Julien Job constitue depuis 15 ans. "Au départ, j'étais dans le négoce d'animaux. Un jour, entre deux transfert, un chameau est resté un peu plus longtemps ici. Au fur et à mesure, on a appris à connaître les animaux...", poursuit l'éleveur.



© La camelerie





Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, les chameaux et dromadaires s'acclimatent très bien au climat du Nord et du Pas-de-Calais. "En fait ils viennent tous du désert, où les températures font des pointes à -50°C ou +50°C. Ici, on se trouve dans la moyenne, l'amplitude thermique est juste moins importante."



De fait, le dromadaire est considéré comme un animal de compagnie : n'importe qui peut s'en procurer un, à condition bien sûr d'avoir l'espace nécessaire pour l'accueillir et la volonté... "Les personnes ne doivent pas oublier qu'ils vont se retrouver avec un dinosaure une fois adulte", précise l'éleveur. D'autant que peu de vétérinaires ou nutritionnistes connaissent bien l'animal.



A la camelerie, le bébé dromadaire va suivre sa mère pendant l'été pendant ses "activités" : fêtes, animations dans différentes communes... Pour découvrir les activités de l'association et de ses 45 chameaux, ça se passe ► ici.