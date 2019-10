Festival CinéComédies à Lille : Michel Blanc, Bertrand Blier et François Damiens à l'honneur de cette 2e édition

Bande-annonce du festival CinéComédies à Lille



Les invités vedettes

Si le coup d'envoi du festival CinéComédies sera officiellement donné mercredi à Lille, un petit apéritif est prévu ce mardi soir à Creative Mine, à Arenberg (près de Valenciennes), avec une projection gratuite d'"OSS 117, Rio ne répond plus" (2009), en présence de son scénariste,, ancien auteur des Guignols de l'Info.A noter que pendant ce festival, toutes les projections sont gratuites (avec réservation parfois nécessaire), sauf celles des films présentés en avant-première.



► François Damiens viendra jeudi, à 19h, à l'UGC de Lille pour une projection de son film, "Mon Ket", dans le cadre d'une soirée consacrée à la comédie belge. La séance affiche déjà complet.



Bande-annonce de "Mon Ket"



Une fiesta "100% Belge" se tiendra en parallèle à la Gare Saint-Sauveur, avec diffusion en plein air du film culte "Dikkenek" (2006), en présence de son réalisateur, Olivier Van Hoofstadt, qui participera aussi le lendemain à une table-ronde, au même endroit, sur le thème "Le cinéma belge : et vous trouvez ça drôle ?", à partir de 11h30.



Extrait de "Dikkenek"





► Bertrand Blier livrera une masterclass à l'UGC de Lille, vendredi, à 19h30, dans le cadre d'une soirée dédiée lors de laquelle deux de ses films seront projetés : "Buffet Froid" (1979) et "Calmos" (1976).

Bande-annonce de "Buffet Froid"





► Michel Blanc, invité d'honneur de cette 2e édition, aura droit lui aussi à une soirée dédiée, samedi, à partir de 19h30, toujours à l'UGC de Lille. Il livrera une masterclass et le public pourra revoir en sa compagnie deux classiques : "Marche à l'Ombre" (1984) et "Viens chez moi, j'habite chez une copine" (1981). A noter que "Les Bronzés font du ski" (1979), où joue également Michel Blanc, sera projeté la veille, à 20h30, à la salle des fêtes de Fives. Le comédien assistera par ailleurs dimanche, à l'UGC, à des projections de "Grosse Fatigue" (1994) à 14h30 et de "Voyez comme on danse" (2018) à 17h, ainsi qu'à l'avant-première de son nouveau film "Docteur ?" (voir plus bas).



Bande-annonce de "Marche à l'Ombre"

Les avant-premières

Bande-annonce de "La Vérité Si Je Mens ! Les Débuts"

Les rencontres-dédicaces

Extrait de "Ne nous fâchons pas"

Bande-annonce de "La Folie des Grandeurs"

, prequel de la célèbre trilogie comique initiée par Thomas Gilou en 1996, sera projetée pour l'ouverture officielle du festival, mercredi, à 20h30, à l'UGC de Lille, en présence des réalisateurs Gérard Bitton et Michel Munet et des jeunes comédiens qui reprennent les rôles de Serge Benamou, Yvan Touati, Patrick Abitbol et Dov Mimran., réalisé par Tristan Séguéla, sera projeté dimanche, à 20h, en clôture du festival, à l'UGC de Lille. Cette comédie, qui réunit Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot et Franck Gastambide, raconte l'histoire d'un SOS-Médecin, usé par vingt ans de métier, qui envoie un livreur Uber soigner les patients à sa place. Le réalisateur sera présent, ainsi que plusieurs acteurs du film.sera au Furet du Nord samedi, à 15h, pour dédicacer un livre dédié à son père Lino Ventura. Il assistera le même jour à une projection de "Ne nous fâchons pas" de Georges Lautner (1996), à 17h, à l'UGC de Lille.viendra assister samedi, à 14h30, à une projection à l'UGC de Lille de "La Folie des Grandeurs" (1971), réalisée par son père Gérard Oury. Elle participera également à une rencontre-dédicace au Furet du Nord, le même jour, à 17h., fils de Louis de Funès, et le cinéaste("L'Homme Orchestre") participeront à une rencontre à la Gare Saint-Sauveur, dimanche à 16h30. Serge Korber assistera dans la foulée à une projection d'"Un Idiot à Paris" (1967) à 17h30, toujours au même endroit.Le programme complet du festival est disponible sur le site officiel de CinéComédies