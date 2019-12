Pour les fêtes, le préfet du Nord restreint l'usage de feux d'artifice et la vente de carburant

Mesures de police administrative dans le #Nord. Du 24/12 à 16h au 25/12 à 20h:

⛔️Interdiction d’achat de carburant dans des récipients transportables

⛔️Interdiction d’utilisation et détention d’artifices de divertissement

Du 24/12 à 16h au 25/12 à 20h

Mesures de sécurité

l'utilisation et la détention sur la voie publique d'artifices de divertissement, "considérant les nuisances sonores (...), les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens", mais aussi "considérant que cette utilisation est notamment souvent le fait de mineurs" et "qu'à plusieurs reprises des artifices ont été utilisés comme armes par destination (...) à l'encontre des services de police et de gendarmerie"

la distributoin, la vente et l'achat de carburant des récipients transportables à emporter, "considérant que la période des fêtes (...) est suceptible ed donner lieu à des débordements" et que "l'un des moyens pour commetter des incendies (...) volontaires consiste à utiliser à des fins autres que celle pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants et combustibles domestiques".

La préfecture du Nord a annoncé vendredi, dans un communiqué , qu'elle renforçait pour les fêtes de fin d'année son dispositif de prévention et de contrôle.Parmi les mesures annoncées, on retient surtout, pour le réveillon de Noël (du 24 à 16H au 25 à 20H) et celui du Nouvel an (du 31 à 16H au 1à 20H), les restrictions suivantes :