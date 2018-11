Le filmeur de marque (La séquence du filmeur, 1/40)

Le filmeur de marque

"La séquence du filmeur", c'est l'épopée des trente glorieuses, au travers de films amateurs, racontée par François Morel.

Bande annonce : "La Séquence du filmeur" - France 3 Hauts-de-France

▶ A partir du vendredi 16 novembre 2018, tous les jours sur le site hdf.france3.fr, sur Facebook et Youtube



▶ A partir du dimanche 18 novembre 2018, tous les dimanches à la fin du JT 19/20 à 19h25 sur France 3 Hauts-de-France

La séquence du filmeur Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

Avec le soutien de la région Hauts-de-France et du CNC

Dans les années 1950, la télévision est très rare dans les foyers français. C’est beaucoup moins facile pour faire de la publicité ou pour “placer des produits”.Qu’à cela ne tienne ! C’est l’âge d’or de la radio et de la bicyclette, et les petites ondes et les grands rayons vont se donner la main pour promouvoir ces marques bien françaises qui font la fierté de notre industrie.Ecrit et réalisé par Olivier SarrazinCe, c’est la 27ème édition duqui voit s’affronter les meilleurs coureurs du monde. L’avion de La Voix du Nord survole la manifestation, tandis qu’au sol les véhicules de la presse déchaînée viennent tout juste d’atterrir.Et le Sponsor, n’y est pas allé de main morte. Il s’agit du fabricant des “radios Sonneclair”.c’est une success story comme le Nord les aime : un petit artisan qui débute dans son atelier d’ébéniste à Fourmies, en 1930. Et un quart de siècle plus tard, c’est devenu une firme internationale. Parmi les premières de l’industrie électronique moderne.Moderne comme, synonyme d’innovation ! Avec ici, l’invention de la voiture balai devenue “camionnette Sonneclair”, ou encore la création des “Sonneclair’s boys”, véritable armée de messagers qui, comme de modernes Hermès, apporte la “TSF Sonneclair” jusqu’au fond des campagnes, voire des jungles “où sans doute les singes écoutent-ils la radio”.Mais pas de bête sans belle... Qui sont ces charmantes jeunes femmes ? D’élégantes Thiérachiennes ? Hélas Non. Ces miss ne viennent pas du pays du maroilles mais de Hollande, l’autre patrie du fromage.Invitées par Sonneclair, elles offrent bouquets et baisers aux vainqueurs… Quels vainqueurs ? Ah oui, on avait presque oublié qu’il y avait une compétition cycliste, ce jour-là.Mais quand le commerce tourne bien…“Il sonne clair !”