Fin de l'embargo chinois : une bonne nouvelle pour les éleveurs du Nord ?



Direction la Chine

Unequi s'envolera peut être bientôt. Avec ce troupeau de 150 têtes, Salers et Charolaises, Alain Dupont perpétue l'exploitation familiale crééeLa: un vrai baume au coeur pour cet éleveur et son fils qui travaille avec lui. Pas de quoi embaucher un ouvrier agricole ni agrandir le cheptel, mais au moins"Quand elles sont à maturité et qu'on l'annonce aux commerçants bestiaux ils nous répondentque leur tableau est plein...", se désole Alain Dupont, éleveur bovin et responsable de la section bovine FDSEA."Quandça met le moral dans les chaussettes parce que c'est quatre semainesOn les nourrit pendant quatre semaines pour rien", précise Antoine Dupont, éleveur bovin lui aussi.d'entrecôtes et autres steaks français devraient remplir les assiettes chinoisesC'est peu pour cet autre éleveur, qui produit 50 tonnes de viande chaque année... mais prometteur. "C'est unmais comme c'est un très grand pays, peut-être que", suggère Philippe Callens, éleveur bovin. "30 000 tonnes, c'est dérisoire, maisDepuis le début de l'année, le cours du boeuf français aCe nouveau débouché pourrait bien faire augmenter les prix, pour le plus grand bonheur des producteurs.