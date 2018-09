Finale de Coupe Davis à Pierre-Mauroy : dates de mise en vente et prix des places

Les2018 et 2019 de la FFT (fédération française de tennis) seront les premiers, le 9 octobre à partir de 11 heures, à avoir accès auxqui se disputera du 23 au 25 novembre aude Villeneuve d'Ascq.Les tickets seront mis en vente sur les www.fft.fr ) et du www.stade-pierre-mauroy.com ). Les billets seront(soit un maximum de 18 places par licencié).Pour le, c'est à partir duque les places seront disponibles sur le site du stade Pierre-Mauroy , et dans les points de vente Auchan, Le Furet du Nord, Cultura, Leclerc (réseau Ticketnet), Fnac, Carrefour (réseau France Billet). Les places seront également vendues(soit un maximum de 18 billets par personne).