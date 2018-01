Flandres : ils perpétuent la tradition des Rois mages

Redonner vie aux traditions

Il était une fois, dans un très lointain village des Flandres, une étoile.que trois Rois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior, décidèrent de se mettre en route et de la suivre, avec une mission bien précise."On doit faire toutes les rues de Boeschèpe et après,pour arriver le jour de l'Épiphanie", confie Gaspard (Jean-François Decherf).Rue après rue, les Rois mages, la chanson de l'étoile.Mais il a fallu beaucoup d'ardeur et de patience pour permettre cette aventure. Au départ, les trois Rois mages s'appelaient en réalité Cyril, Gilles et Jean-François. Trois passionnés et d'autres compagnons, qui décidèrent deancestrale, tombée dans l'oubli.Cette nuit-là, les trois Rois eurent la chance de rencontrer Lilas et Romy, fort étonnées de les voir prendre place dans leur chaumière."C'est hyper convivial de pouvoir les accueillir et puis ça met de l'animation", s'enthousiasme Anne Dequidt, une habitante. "Pour les enfants,.""J'ai dit j'aimerais bien faire les Rois mages pourquand j'étais petit", explique Balthazar (Gilles Devienne). "De pouvoir le redonner aujourd'hui, pour moiFinalement, les trois Rois mages reprirent leur route jusqu'à Bethléhem, mais avecà Boeschèpe et Saint-Jans Capelle, l'an prochain.