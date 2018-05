VIDEO. Flandres : revivez la plus petite transhumance de France

© M. Schelcher

Flandres : la plus petite transhumance de France

Si les cors des Alpes sont authentiques. La transhumance, elle, a été créée de toute pièce en terre flamande. En 4 ans, la migration de ces moutons est devenu incontournable pour les amateurs de petits défis.Dominique Delabroy, l'inventeur de cette transhumance, n’est pas du tout berger mais il s'estSes deux premières bêtes, Côtelette et Gigot, ont été une révélation. Avec les années, le troupeau s'est donc agrandi et l'envie de partager leur migration estivale a germé.l'ont accompagné ce lundi après midi. « C’est magnifique », s’extasie une randonneuse. « On chante ensemble on marche ensemble et maintenant on va aller boire un coup ensemble » s’enthousiasme une autre, car après l’effort, le réconfort : une petite fête se déroule au sommet.n’a l’air de rien mais pour certains cela reste physique…Berlioz, le Bouvier bernois ainsi raté son examen de chien de troupeau. Il s’est arrêté en plein milieu de la montée. La vieille Noiraude, elle aussi, a eu besoin d'une escorte pour arriver tout en haut de la montagne, mais elle a été la première pour la coupe d'été. Un indispensable pour affronter sereinement les chaleurs estivales de ce petit sommet flamand. Durant 3 mois, les bêtes vont effectivement paître sur le Monts des Cats. Les marcheurs eux sont redescendus dans la soirée pour une