Flandres : quatre personnes blessées, dont deux grièvement, dans un accident de voitures sur l'A25

Quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement dans un accident de la circulation entre deux voitures, survenu dimanche en fin d'après-midi sur l'autoroute A25, entre Bailleul et Hazebrouck.



Le choc s'est produit peu avant 18 heures au PR 29.100, dans le sens Lille-Dunkerque. Deux adultes, un homme âgé de 53 ans et une femme de 48 ans, ont été transporté dans un état grave au CHR de Lille. Leurs jours ne sont pas en danger. Deux adolescentes âgées de 14 et 17 ans ont également été hospitalisées à Lille, avec des blessures plus légères.



D'importants moyens ont été déployés, avec plus d'une vingtaine de sapeurs-pompiers sur les lieux, car il a fallu désincarcérer les victimes.