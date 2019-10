Flines-lez-Raches : la police lance un appel à témoins après la disparition d'un homme

[Mise à jour du 22/10 à 11h30 : L'homme a été retrouvé, a-t-on appris de source policière.]



La police du Nord a signalé ce mardi 22 octobre la disparition, survenue deux jours plus tôt et jugée inquiétante, d'un homme de 31 ans à Flines-lez-Raches, au nord-est de Douai.



La description fait état d'un homme grand (environ 1m80), mince, aux cheveux blonds coupés courts. Il est susceptible de porter un blouson noir, une polaire rouge ou bordeaux, un pantalon de jogging sombre (noir ou bleu marine), et des baskets noires et vertes fluo.



Toute personne disposant d'informations à ce sujet est priée de contacter le commissariat de Douai au 03 27 92 38 38 ou au 03 27 92 38 62 (ligne ouverte à toute heure).