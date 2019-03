FOOTBALL LEAKS. LOSC : quand Lopez et Ingla aidaient Manchester City à dissimuler des investissements sur des joueurs

Fonds "X"

Le cheikh Mansour, propriétaire de Manchester City, en 2010. / © ANDREW YATES / AFP

Ferran Soriano aux côtés de Khaldoon al-Mubarak en août 2012. / © MaxPPP

Dans ce document de travail de juillet 2013, les dirigeants de Manchester City souhaitent que le "Fonds" investisse essentiellement dans des joueurs sud-américains, dont 40% de mineurs (16-18 ans). / © EIC

Connexion catalane

Marc Ingla et Ferran Soriano en 2010.. / © MaxPPP

Présentation de Mangrove proposant à Manchester City de servir de "facilitateur clé pour éviter les règles du FPF". / © EIC

La structure du fonds exposée dans une présentation interne de Manchester City en date de juillet 2013. / © EIC

Honoraires à 1,25%

Loading...

Iles Caïmans

Khaldoon al-Mubarak, Ferran Soriano et Martin Edelman avec Manuel Pellegrini, l'ex-coach de City. / © MaxPPP

Bruno Zuculini

Bruno Zuculini en 2011 avec la sélection argentine des moins de 20 ans. / © MaxPPP

Quand Gerard Lopez sert d'alibi

Gerard Lopez en 2016. / © MaxPPP

La lettre de Manchester City présentant Gerard Lopez et Hans-Jürgen Schmitz parmi les sources des fonds qui ont permis d'acheter les droits de Zuculini. / © EIC

Bruno Zuculini ne jouera qu'un match officiel avec les Citizens. / © MaxPPP

Deportivo Maldonado

L'agent de joueurs Gustavo Arribas devenu chef des services secrets argentins. / © HUGO VILLALOBOS / NOTICIAS ARGENTINAS / AFP

Extraits du contrat entre MPI II & Partners et Umare. / © EIC

Rulli, Mendoza, Calle

Geronimo Rulli avec la Real Sociedad en 2014.

Javier Calle (à droite) sous le maillot de l'Independiente Medellin. / © MaxPPP

Liquidation

Rapport interne du City Football Group faisant le point sur les activités de MPI II & Partners en novembre 2014. / © EIC

Le siège du Club Atlético Torque racheté en 2017 par le City Football Group. / © MaxPPP

Après une première saison en 2016, quinze journaux européens regroupés au sein du réseau de médias European Investigative Collaborations (EIC), dont Mediapart en France, ont révélé en novembre 2018 la deuxième saison des Football Leaks, la plus grande fuite de l’histoire du journalisme. Plus de 70 millions de documents obtenus par Der Spiegel, soit 3,4 téraoctets de données, ont été analysés pendant huit mois par près de 80 journalistes, infographistes et informaticiens. Corruption, fraude, dopage, transferts, agents, évasion fiscale, exploitation des mineurs, achats de matchs, influence politique : les Football Leaks documentent de manière inédite la face noire du football.



Comme pour la première saison des Football Leaks, Mediapart et l’EIC ont choisi de partager les documents avec France 3 Hauts-de-France et Mediacités. Nous avons aussi recueilli des documents et des témoignages inédits qui ne figurent pas dans les Football Leaks.



Le lanceur d’alerte Rui Pinto, principale source des Football Leaks, a été arrêté mi-janvier en Hongrie et se bat pour éviter une extradition vers le Portugal, son pays, qui le soupçonne de vol de données et de « tentative d’extorsion » (lire son interview ici). Deux mois avant son arrestation, Rui Pinto avait commencé à collaborer avec le parquet national financier (PNF), à qui il a remis 12 millions de fichiers informatiques issus des Football Leaks. Le PNF a lancé le 19 février une procédure de coopération judiciaire européenne pour partager ces documents, lors d’une réunion d’Eurojust qui a rassemblé neuf pays.

Le 20 décembre dernier,, directeur général du LOSC, était officiellement. Une filiale de, dont Gerard Lopez, le président du LOSC, est co-actionnaire principal à hauteur de 37,5%.Il y a deux ans, nous avions révélé , avec le site d'investigation régional Mediacités et Mediapart, qu'il s'agissait d', afin d'empocher de juteux pourcentages sur leurs futurs transferts. On appelait ça la, ou(third pard ownership), une pratique interdite depuis le 1mai 2015 par les règlements de la FIFA.Grâce à de- ces millions de données confidentielles recueillies par le magazine allemand Der Spiegel et analysées avec ses partenaires de Mediapart et de l'EIC (European Investigative Collaborations, voir encadré) - nous avons découvert queetpar l'émirat d', via une société offshore des Îles Caïmans.Le club anglais et ses filiales duont pu ainsi(dont celui sur le Fair Play Financier) pouren passant sous les radars.L'histoire débute à la fin de l'été 2012 lorsque, ancien vice-président du, est nommél'un desRachetés quatre ans plus tôt par le, demi-frère du souverain d’Abou Dhabi, les Citizens viennent de fêter leur premier sacre en Angleterre après 44 ans de disette. Mais le regard du nouveau directeur exécutif espagnol scrute bien au-delà du Royaume.Le 25 octobre 2012, dans une note qu'il transmet à son président,, et à deux conseillers du board, les très influentset, Ferran Soriano expose ses ambitions pour les cinq années à venir avec la"C’est un document de travail que nous pourrons mettre à jour en progressant", indique-t-il à ses interlocuteurs.Appelé à devenir une, le City Football Group contrôlera à terme plusieurs clubs dans le monde ainsi que différentes entités transversales en charge de la formation, du marketing ou des médias...La note de Soriano évoque aussi le"Un fonds d’investissement qui achèterait, vendrait ou prêterait des joueurs à des clubs City et à d’autres clubs dans le but de pouvoir effectuer des investissements stratégiques ou tactiques dans des joueurs et des ventes de joueurs sans affecter le compte de résultat individuel du club", est-il écrit.Et le document de préciser que "le fonds serait géré de manière indépendante mais recevrait les instructions du groupe de football City". Il "n'aurait aucun lien de marque avec City et aurait comme objectif principal d'être au moins neutre sur le plan des coûts".A l'époque, il existe quelques dont le Benfica de Lisbonne . Mais ce lien est assumé au grand jour. Le projet de City est éminemment problématique. D’abord parce qu’. Ensuite parce que. Et à l'orée de l'année 2013, la FIFA réfléchit déjà à une interdiction mondiale.Mais il en faut plus pour refroidir les dirigeants mancuniens. "Même s’il y une incertitude juridique sur la tierce propriété (TPO) et le risque potentiel qu’elle soit bannie par la FIFA et l’UEFA (...), les clubs et les fonds sont déjà en train de regarder et d’essayer des schémas alternatifs pour contourner cette interdiction potentielle", peut-on lire en introduction d'un autre document interne ("CFG Players Investment Fund") que Ferran Soriano partage avec Khaldoon al-Mubarak le 7 mars 2013.L'objectif est alors, avec. La cible : "les meilleurs jeunes joueurs d’Amérique du Sud identifiés par le réseau de recrutement" de Manchester City. Le futur fonds pourrait aussi devenir propriétaire d'un, qui "servira seulement de plateforme pour enregistrer les joueurs". L'Uruguay - où "une équipe-coquille peut enregistrer jusqu'à 40 joueurs" - est la piste privilégiée.Le 9 mars 2013, Ferran Soriano reçoit le. "Le fonds d’investissement joueurs a été approuvé par le board", annonce-t-il à quelques uns de ses collaborateurs, tous passés comme lui par le FC Barcelone : le directeur technique, le directeur financier, le chef recruteur en Amérique Latineet le conseiller principal(qui n'a aucun lien de parenté avec Gerard Lopez). Il ne reste qu'à trouver un "partenaire de confiance".Ce sera. Lui et Soriano se connaissent très bien. Ils ont créé et dirigé ensemble, dans les années 1990, une société de conseil.Ils sont ensuite entrés tous les deuxaprès l'élection de Joan Laporta à la présidence du club en 2003. Ferran Soriano était le vice-président en charge des finances. Marc Ingla celui qui s'occupait du marketing. Puis en 2010,. Mais sans succès...Depuis, Marc Ingla a rejoint une, créée et détenue par, l'Américainet l'Allemand. Un trio en quête de bonnes affaires, qui a investi avec succès, dans les années 2000, dans des start-ups comme Skype.Le 13 avril 2013, Ingla transmet à Soriano, pour mettre en placesouhaité par son ancien collègue du Barça.L'un de ces documents, intitulé "MPI II, acquisition de droits économiques de joueurs de football par l’intermédiaire d’une plateforme d’investissement au Luxembourg", rappelle que "les actionnaires du MCFC (Manchester City Football Club NDR) et ses principaux dirigeants veulent construire une plateforme d’investissement sur les joueurs (ou "Player Fund") avec pour objectif principal d’acquérir à bas prix des droits économiques sur les meilleurs talents du football latino-américain et avec pour objectif ultime de fournir des joueurs mûrs et talentueux pour l’équipe première de City ou de l’un des clubs contrôlés par le City Group."Mais il souligne aussi que. Pourtant, il est bien écrit aussi, dans le même document, que "MCFC prendra toutes décisions sportives et d'investissement (au début et quand transferts vers un club City)", notamment à travers son département sportif et ses réseaux de scouting (détection de joueurs).Pourquoi tant de cachotteries ? "Les investisseurs du véhicule doivent être indépendants du club de football partenaire pour ne pas être une partie liée et ainsi contourner les règles du FPF", écrira sans détour, en juillet 2013, à l'un des cadres de City. "La structure entière gravite autour de cette idée". En effet, si le club et MPI II étaient considérés par l’UEFA comme des "parties liées",. D'autant queAlors quelle est l'astuce ? Et bien. La société luxembourgeoise n'ayant aucun lien juridique avec Manchester City, elle se propose commePour autant être indépendant juridiquement ne suffit pas aux yeux de l'UEFA qui définit "le contrôle d'une entité" comme "le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles (...) afin d’obtenir des avantages de ses activités".Le futur fonds s'appellera. MPI pouret II, parce que Mangrove a déjà lancé, en 2012, un premier fonds baptisé MPI, spécialisé dans l'achat de droits économiques de joueurs. Après sa création au Luxembourg, MPI II signera desavec le club partenaire (Manchester City) et(MP II & Partners) qui sera chargée d'acheter les droits économiques des joueurs.Cette seconde entité sera(Stichting MPI II), mais ce n'est pas elle qui financera le fonds. MPI II & Partners aura recours pour cela à. Ainsi, il sera quasiment impossible d'établir un lien entre les activités de MPI II et les Citizens qui seront pourtant aux manettes.La proposition de Marc Ingla et de Mangrove, notamment, le conseiller du club qui va prendre le dossier en main. Les deux hommes multiplient les échanges, en compagnie d'un autre associé de Mangrove,, qu'Ingla présente comme "le cerveau derrière la structuration".Le 17 juin 2013,, le chef recruteur de Manchester City en Amérique Latine, s'impatiente déjà. "J’aimerais savoir si on peut attaquer certains investissements sur des jeunes joueurs qui pourraient se présenter dans les semaines qui viennent", demande-t-il à Ferran Soriano et Txiki Begiristain.Mais en coulisses, le club et Mangrove en sont encore à peaufiner le schéma de leur future collaboration. "On a spécifié de façon plus détaillée qui fait quoi et comment la marque MC (Manchester City NDR) sera "déguisée"", écrità Francisco Lopez le 27 juin. "D’une manière générale, nous pensons que tous les deals avec les clubs vendeurs doivent être faits par l’agent du joueur et un représentant de Mangrove, tandis que les opérations initiales avec le joueur et son agent doivent être faites par les recruteurs de MC ou une autre personne représentant MC. La majorité des coûts des transactions est assumée par le fonds, ce qui rendra encore plus clair le fait que l’investisseur est MPI II (Mangrove)"Le 7 août, Ferran Soriano a trouvé un accord avec, le directeur exécutif de Mangrove, sur leque percevra la société luxembourgeoise pour gérer le fonds :soit 1,25% de l'investissement prévu à terme (30 millions d'euros). "Ai parlé de tout ça avec KAM (Khaldoon Al-Mubarak NDR) à Hong-Kong, il est OK pour avancer", annonce Soriano à ses collaborateurs. Un bon plan pour Mangrove et ses associés, sachant que City et son réseau réaliseront l'essentiel du boulot une fois le fonds mis en place.Le 30 août,, la holding du cheikh Mansour qui détient Manchester City."La recommandation est d’établir le fonds en dehors des structures CFG / ADUG (…) pour épargner au CFG (City Football Group NDR) tout problème réglementaire. Mangrove Capital Partners a été identifié comme le partenaire le plus adéquat pour nous aider à mettre en place le fonds d’investissement joueurs", peut-on lire dans le document Powerpoint préparé pour l'occasion.Les différents pions de la structure juridique sont mis en place à l'automne 2013 :est enregistrée le 7 octobre 2013 au Luxembourg. Elle a notamment comme gérantsetPuis c'est au tour de la fondation néerlandaised'être immatriculéele 9 octobre à Amsterdam, aux Pays-Bas. C'est elle qui possèdera sur le papier 100% de- le fonds à proprement parler - créé le 18 octobre.Reste à régler une épineuse question: quelle entité apportera le financement ? Au sein du board de Manchester City, on s'interroge encore. Le 14 octobre 2013,par des relais du club sur l'architecture du projet et les risques encourus. Son avis, négatif, tombe cinq jours plus tard : "la façon la plus respectueuse de procéder serait d’éviter l’implication dans un programme d’investissement, ou, tout du moins, de l’éviter avant d’avoir obtenu une approbation, même informelle" des autorités du football.Les dirigeants de Manchester City ne feront pas machine arrière. Mais ils vont faire en sorte de. Le 4 novembre 2013,, conseiller du board, adresse un message à, conseiller juridique en chef de l', une agence gouvernementale d'Abou Dhabi, présidée par Khaldoon al-Mubarak, le patron des Citizens.fait également partie des destinataires. "Nous sommes prêts pour financer "quelques" euros dans le fonds d’investissement joueurs géré par Mangrove", écrit Edelman. "Je crois qu’on s’est tous mis d’accord pour que tu crées une nouvelle compagnie détenue par ADUG ou par quiconque sera choisi par toi et Khaldoon pour en être le propriétaire".Mais les choses traînent en longueur. Le 21 janvier 2014,(Martin Edelman et Khaldoon al-Mubarak sont en copie). "Il y a une acquisition de joueur sur laquelle on travaille depuis des mois et qui est suspendue à la signature finale. Pour être capable de devancer nos concurrents, nous avons besoin que le fonds d’investissement joueurs soit en place. Je crois que les documents concernant le fonds sont avec toi et qu’ils n’attendent plus que leur exécution".Ali Alfrayhat lui répond le jour-même : "A la suite de ma rencontre avec Francisco (Lopez, le conseiller du club, désormais promu directeur commercial de City Football Services NDR) et les clarifications fournies, nous avons établi une structure d’entreprise et exécuté les documents. Roscalitar Limited, Iles Caïmans. (...) Je t’enverrai une copie scannée des documents qui m’ont été envoyés par courrier".L'investissement sera donc porté par, domiciliée dans un paradis fiscal opaque, où le nom des bénéficiaires des sociétés ne figure dans aucun registre public. Mais grâce aux Football Leaks, nous connaissons l'adresse commerciale de Roscalitar : PO Box 44442, Mamoura A Building, Muroor Road, à Abou Dhabi. Les mêmes bâtiments que l'Le 10 avril 2014,pour financer les acquisitions de droits économiques des joueurs. La première tranche d'un financement qui pourra aller jusqu'à 30 millions.Après des mois de gestation, le fonds d'investissement luxembourgeois mis en place par Mangrove et City peut enfin passer à l'action. Le 12 février, MPI II et City Football Service ont formalisé un accord de coopération sur le scouting.Les sous étant arrivés plus tard que prévu, le nouveau fonds a laissé filer quelques opportunités fin 2013, comme le jeune défenseur latéral gauche brésilien, qui rejoindra le Real Madrid l'été suivant.La cible prioritaire désormais est le milieu de terrain argentin, 21 ans, qui évolue aude Avellaneda. Pour ce deal, MPI II & Partners ne va pas acheter de droits économiques auprès du club argentin mais passer un curieux accord avec, une société néerlandaise contrôlée par l'agent du joueur,En échange depayés par MPI II & Partners, Pub Soccer s’engage à "inciter le joueur à conclure un accord avec le club de football désigné" par le fonds.et, bien entendu, le club désigné par MPI II est Manchester City.Grâce à ce deal, négocié plusieurs mois en amont avec le joueur et son agent, le club anglais a pu "sécuriser" la signature de Zuculini et empêcher des clubs rivaux de le recruter. L'indemnité de transfert versée au Racing Club est de 2,5 millions de dollars. Maiss (2 millions d'euros à l'époque), versée àpour couvrir la somme déboursée par le fonds pour le deal avec son agent.Au siège de Manchester City, on s'y perd un peu. "Est-ce en addition de l’indemnité de transfert qu’on paye vraisemblablement au Racing ?", interroge ainsi en interne. "Quelles sont les conditions du paiement de 2,5M$ ?" C'est pourtant lui qui va devoir justifier cette commission auprès des autorités de la Premier League et de la FA, la fédération anglaise.Outre-Manche effectivement, la fédération sertsur les transferts internationaux. Elle centralise ainsi tous les paiements des clubs et verse elle-même les commissions à leurs bénéficiaires. A condition bien entendu qu'elle les valide.Le 13 juin 2014, Simon Cliff prend les devants et transmet à la Premier League et la FA plusieurs documents relatifs aux droits économiques de Bruno Zuculini, notammentMais visiblement ça coince. Les instances s'interrogent. "Qui est le propriétaire bénéficiaire ultime de MPI ?", demande un responsable de la Premier League à Simon Cliff, le 4 juillet. "MPI est un fonds dont le propriétaire ultime est une société de capital-risque qui s’appelle Mangrove Capital Partners", lui répond le directeur juridique de City. Mais ça ne suffit pas..."Qui est le bénéficiaire effectif de Mangrove Capital Partners ?", insiste, le 17 juillet, le même responsable de la Premier League, qui semble flairer un truc louche. "Nous nous réservons le droit d’exiger du club un engagement formel auprès de la Premier League et de la FA (...) indiquant que les enquêtes appropriées ont bien été menées", prévient-il."Mangrove est une société de capital-risque, propriété de ses associés", lui répond Simon Cliff, qui. "Ils ne semblent pas comprendre l’implication du fonds Mangrove et le paiement qu’on doit leur faire", écrit-il au directeur exécutifet d'autres cadres du club. "La FA n’homologuera pas le joueur tant qu’ils n’auront pas satisfaction, ce qui impliquera probablement que le joueur, MCFC et l’agent donnent des promesses écrites à la FA".Le 29 juillet, la FA et la Premier League demandent d'"avoir la confirmation de la source des fonds utilisés par MPI pour payer Pub Soccer". Simon Cliff leur envoie alors plusieurs documents juridiques (statuts, certificats d'immitraculation) concernantet, la fondation néerlandaise qui, sur le papier, détient le fonds.L'astuce pensée par Marc Ingla et Mangrove se révèle payante. "Il n’y a légalement aucun propriétaire bénéficiaire ultime pour cette entité selon la loi néerlandaise mais (...) elle a été établie par Mangrove", explique Simon Cliff sur la base de la documentation qu'on lui a transmise. Mais ça ne suffit toujours pas...Le 31 juillet 2014, le directeur juridique de Manchester City estadressée au board de The Football Association Premier League Limited. Le club y garantit que "MPI est un fonds d’investissement contrôlé de façon ultime par Mangrove Capital Partners, un fonds de capital-risque." Et que ses trois actionnaires - dont "Gerardo Lopez" - "sont la source des fonds de MPI avec lesquels elle payé ses obligations en vertu de l’accord avec Pub Soccer". Ce qui est bien entendu faux, nous l'avons vu précédemment.Rien dans les documents Football Leaks que nous avons pu consulter ne permet de l'affirmer.En revanche, les patrons de Manchester City, Khaldoon al-Mubarak et Ferran Soriano, savent très bien, eux, que le fonds luxembourgeois est financé par Abou Dhabi, via Roscalitar, société offshore des Iles Caïmans, dont le nom ne sera pas transmis dans ce courrier.. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois - qui n'apparaît à aucun moment dans les échanges que nous avons pu consulter entre Mangrove et Manchester City - avait-il connaissance de tout ? Il n'a pas souhaité répondre à nos questions, "la grande majorité des éléments demandés constituant des informations contractuelles et confidentielles qui n’ont pas vocation à être rendues publiques ni par moi ni par les autres parties".Quoiqu'il en soit, l'écran de fumée a fonctionné comme prévu. A la suite du courrier de Manchester City,, ainsi que la commission de 2,5 millions de dollars versée au fonds MPI II & Partners.Curieusement, l'Argentin ne fera pas de vieux os dans le nord de l'Angleterre.le, le 10 août 2014, contre Arsenal. 30 petites minutes, en seconde période, en remplacement de, avant d'être prêté trois saisons de suite(Valence, Cordoba, Middlesbrough, AEK Athènes, Rayo Vallecano, Hellas Verona).Le 11 juillet 2017, Bruno Zuculini sera définitivement transféré au Hellas Veronaet un gros pourcentage sur sa revente pour City. Quand le club italien le cèdera six mois plus tard à River Plate en Argentine, pour un montant annoncé à 3,25 millions d'euros, le club anglais prendra 50% de la transaction. Soit un peu plus de 1,6 million. Tout ça pour ça...Mais pour leurs prochains investissements, MPI II & Partners et Manchester City vont adopter, encore plus opaque, en s'associant... à un modeste club de deuxième division uruguayenne, lecontrôlé par un homme d'affaires britannique,, bien connu dans le milieu des courses hippiques.Le Deportivo Maldonado, lui, est réputé pour une autre pratique dans le collimateur de la FIFA : les. La petite formation uruguayenne signe régulièrement des joueurs sud-américains pour les prêter ensuite à d'autres clubs plus huppés où ils pourront s'illustrer et prendre de la valeur. Lorsque les joueurs sont transférés, souvent sans avoir porté son maillot, Maldonado et ses investisseurs empochent le gros lot.. Le 4 mai 2014,, directeur commercial de City Football Services, indique ainsi à Ferran Soriano qu’il a "l’option de rencontrer le propriétaire et les avocats de Maldonado samedi prochain à Londres pour finaliser l’accord sur les opérations pour le Fonds".Un rendez-vous visiblement fructueux. Le 18 juin, alors qu'il est en discussion avec un club équatorien au sujet d'un défenseur du nom d', chef recruteur de City en Amérique Latine, écrit à Francisco Lopez : "Demain, on devra répondre si on continue à préparer le contrat d’achat mais ce transfert, dans tous les cas, ne sera pas fait avant le 1juillet quand la fenêtre des transferts ouvre en Uruguay puisque l’opération sera faite avec le club de Maldonado. (...) Quand penses-tu qu’on aura Maldonado signé et opérationnel ?"Le 16 juillet 2014,etla holding du Deportivo Maldonado domicilié au. Cette société est alors représentée par deux personnes : le sulfureux agent argentinet l'avocat britannique. Pour l'anecdote, Arribas, proche de l'actuel président argentin Mauricio Macri, deviendra en 2016 le chef des... services secrets de son pays.L'accord de 69 pages fixe les termes d'une coopération pour acquérir mutuellement des droits économiques de joueurs., tant que Maldonado évoluera en 2division uruguayenne. Si le club est promu dans l’élite, ces honoraires passeront à 600 000$ par an.Le but là encore est de dissimuler les choses. Officiellement,Mais MPI II & Partners se verra accorder par le club uruguayen "un intérêt de propriété réfléchie" sur ces droits, ce qui lui vaudraCette part est fixée à 50% sauf dans le cas où Umare ne participerait pas au salaire du joueur et ne serait pas intéressé par le produit de sa vente. Le fonds luxembourgeois prendrait alors 100%.Lorsque MPI II & Partners détient 50% sur un joueur de Maldonado, le fonds doit contribuer à hauteur de 50% du salaire et du coût du joueur. Quand il détient 100%, il supporte 100% de la rémunération.(Manchester City, New City FC aux USA, Yokohama Marinos au Japon, Melbourne FC Heart en Australie et toute nouvelle entité du groupe), désignés comme "Premier Club" dans le contrat. Si un joueur, recruté en accord avec MPI II & Partners, est transféré dans l'un de ces clubs, le Deportivo Maldonado ne prendra aucune part de la plus-value réalisée.Dans les autres cas, lorsqu’il s’agit de joueurs détenus à 50% par MPI II & Partners, Umare, sa maison-mère aura droit à un "paiement fixe" et des "paiements premium". En contrepartie, la société luxembourgeoise devra verser à Maldonado ou Umare une indemnité couvrant tous les coûts engendrés par le joueur pendant la durée de son contrat.Ce deal se joue donc de l', qui stipule en effet qu'"aucun club ne peut signer de contrat permettant au(x) club(s) adverse(s) (...) ou à des tiers d’acquérir dans le cadre de travail ou de transferts la capacité d’influer sur l’indépendance ou la politique du club ou encore sur les performances de ses équipes".Si on se fie aux documents internes de Manchester City contenus dans les Football Leaks,dans le cadre de cet accord entre MPI II & Partners et le Deportivo Maldonado : le plus connu d'entre eux estAlors âgé de 22 ans, le gardien argentin, en provenance d'Estudiantes,au lendemain de l'accord entre le club uruguayen et le fonds luxembourgeois. MPI II & Partners acquiert 50% de ses droits économiques pour 1,9 million d'euros, d'après un document de travail que s'échangeront Francisco Lopez et Ferran Soriano en novembre 2014.Rulli ne jouera bien entendu jamais en deuxième division uruguayenne. A peine une semaine après la signature de son contrat avec Maldonado, il est, où il restera deux saisons. Le 15 juin 2015, alors que l'Argentin fait l'objet d'une offre de Valence,, l'un des cadres de la direction sportive de City, s'en félicite auprès de Joan Patsy, le chef recruteur en Amérique Latine : "On a fait un très bon choix sur le joueur. On a choisi la bonne trajectoire pour son développement".Manchester City l'achète à l'été 2016 au Deportivo Maldonado pour 5,87 millions de dollars, mais Rulli ne jouera pas pour le club anglais. Il est immédiatementLorsque le prêt de Rulli sera converti en transfert définitif,. Le club anglais dispose encore aujourd'hui d'un pourcentage à la revente sur un futur transfert du gardien argentin et même d'une option de rachat jusqu'à l'été prochain. C'est l'un des rares investissements réussis avec le fonds MPI II & Partners.Deux autres joueurs ont été acquis en 2014-2015 en association avec le Deportivo Maldonado : le défenseur équatorienet le milieu colombien, dont MPI II & Partners a pris respectivement 100% et 80% des droits économiques. Ils seront tous les deux prêtés au club américain de, filiale du City Football Group, au début de l'année 2015, mais n'y resteront que quelques mois, avant de repartir en prêt ailleurs.puisque le 22 décembre 2014, une circulaire de la FIFA annonce la fin de la tierce propriété à compter du 1er mai 2015 Le 1décembre 2014, Ferran Soriano, le directeur exécutif du City Football Group, espérait pourtant obtenirpour poursuivre les activités du fonds. "On a obtenu l’autorisation du board pour retirer l’argent, mais on doit être très précis sur ce dont on a besoin et quand", assurait-il ainsi à Francisco Lopez.De nombreux échanges et documents internes montrent que des nouveaux joueurs étaient ciblés, parmi lesquels l'attaquant argentin(à l'époque à Estudiantes) et un "porte-feuille" de, parmi lesquels les milieux de terrainetJusqu'en mars 2015, Ferran Soriano essaiera de maintenir le "PIF" (Player Investment Fund) en vie. "Je vais devoir présenter quelque chose à Khaldoon (al-Mubarak) et Marty Edelman (conseiller du board NDR) le 14 (mars) à New York. Il faudrait qu’on ait un rapport standard pour le PIF qu’on mettrait à jour chaque mois, même s’il n’y a pas de changement", écrit-il au directeur financier Jorge Chumillas. "Il devrait y avoir : les résultats historiques, les joueurs que nous avons (où sont-ils, que font-ils…), les joueurs en négociations, les demandes pour approbation s’il y en a, le cash. Comme pour tout rapport de capital-risque… peux-tu tenter d’écrire le premier en date de février 2015 ?".Lesmontrent qu'il n'obtiendra de nouveau financement. A Manchester City, le fonds devient un sujet tabou en interne. Début mai 2015, quand l'UEFA demande à City Football Services de transmettre des informations sur ses activités, Jorge Chumillas, le directeur financier, ordonne à Francisco Lopez : "Efface les références à MPI II".Après l'interdiction de la TPO, la société luxembourgeoise se consacrera à d'autres des activités liées au City Football Group. Ses derniers comptes mentionnent ainsiaccordé à "une entité d’investissement en Uruguay". Il ne s'agit pas du Deportivo Maldonado mais d'qui prépare à ce moment-là la reprise d'un autre club uruguayen, le, qui intègrera le City Football Group en 2017.. Ses comptes montrent que le fonds a bien reversé, comme prévu, 375 000 euros d'honoraires par an à la société MPI II Sarl appartenant à Gerard Lopez et ses associés de Mangrove. Soit un total de 1,125 million entre 2014 et 2016.Manifestement, l’affaire reste très embarrassante pour ses différents protagonistes, aucun d’entre eux n'ayant souhaité répondre à nos questions.: "Nous ne ferons aucun commentaire sur des éléments hors contexte prétendument piratés ou volés au personnel du City Football Group, de Manchester City et aux personnes associées. La tentative de nuire à la réputation du club est organisée et claire".Mediapart, Der Spiegel et leurs partenaires de l'EIC avaient reçu exactement la même, lors leurs précédentes révélations issues des Football Leaks par le cheikh Mansour pour contourner le Fair Play Financier,s via des sociétés satellites,où les jeunes étaient maltraités...Ces articles ont conduit l’ICFC, l’instance de l’UEFA en charge du Fair Play Financier,. Le président de l’ICFC, le Belge Yves Leterme a même déclaré que si jamais les faits révélés étaient confirmés, "cela peut conduire à la plus lourde des sanctions, l’exclusion des compétitions de l’UEFA", c’est à dire de la Ligue des champions...