Football : la reprise aura lieu les 22 et 23 août pour les clubs nordistes en Ligue 1 et Ligue 2

En Ligue 2, des matchs tous programmés en même temps

Le programme de la première journée de Ligue 1, du 21 au 23 août, a été finalisé ce samedi par la Ligue de football professionnel (LFP), avec notamment l'affiche Lille-Rennes en "prime time" le samedi 22 août, au lendemain du match d'ouverture Marseille-Saint-Étienne.Le LOSC jouera donc son premier match officiel de la saison à domicile, à 21 heures. Du côté du RC Lens, ce sera un déplacement.Les Sang et Or retrouveront la Ligue 1 à l'Allianz Riviera, fief de l'OGC Nice, le dimanche 23 août à 17 heures.Ce premier week-end de Ligue 1 se chevauchant avec la phase finale de la Ligue des champions à Lisbonne (12-23 août) et la finale de la Ligue Europa à Cologne (21 août, 21 heures), le lever de rideau de la saison a été avancé à 19 heures le 21 août, sur la nouvelle chaîne Téléfoot.De même, les matches du Paris SG et de Lyon, contre Metz et à Montpellier, sont susceptibles d'être décalés si l'un de ces clubs atteint la demi-finale de la Ligue des Champions. La Ligue a fixé comme date de repli le 16 septembre.Il faudra choisir son club nordiste en Ligue 2 ! En effet, 9 des 10 rencontres de la journée auront lieu le 22 août à 19 heures, dont les matchs d'Amiens, Chambly, Dunkerque et Valenciennes.Trois d'entre eux recevront à domicile leurs adversaires : Amiens, relégué de Ligue 1 après de multiples procédures , affrontera Nancy. Le FC Chambly recevra le Paris FC. Le VAFC aura quant à lui affaire au Pau Football Club, promu de National.Enfin, l'USL Dunkerque, l'autre promu du National la saison passée, devra se déplacer pour affronter le Toulouse Football Club, descendu de Ligue 1. Un choc donc, entre le promu et le relégué, l'occasion pour les Dunkerquois de prouver qu'ils ont le niveau de leur nouvelle division.