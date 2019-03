France 3 Hauts-de-France s'engage dans l'éducation aux médias et à l'information

Les "Haut-Parleurs" donnent la parole aux jeunes sur des questions de société qui les touchent

Exil : mon corps après 7 000 km

France 3 ouvre ses portes aux élèves à Lille et à Amiens

Les journalistes de France 3 vont à la rencontre des élèves

Cit[i] Reporter : comment les élèves voient leur ville, aujourd’hui et demain

Quand les lycéens conçoivent et co-animent un magazine TV

Un journal élaboré avec des lycéens

En tournage à Calais avec les 1ere ES du Lycée Coubertin

Les lycéens de Calais rencontrent la rédaction de France 3

Médiatiks

Début 2018, nous avons découvert Les Haut-Parleurs , et notamment leur émanation à Roubaix,hébergé à La Condition Publique , lieu associatif et culturel oeuvrant pour le lien social dans la ville et la Métropole européenne de Lille.Le lien s'est noué rapidement avec France 3, et nous diffusons depuis des reportages réalisés par des jeunes deavec les étudiants de l'Académie de l'ESJ (Ecole de journalisme de Lille).Plusieurs séries de reportages, sur des thèmes concernants pour les jeunes, et au travers de leur regard spécifique, ont été diffusées sur nos supports numériques (web, Youtube, Facebook) et à l’antenne TV : le travail, le logement, le rapport au corps. Une série sur l'Europe est à venir, au mois de mai. Exil, mon corps après 7 000 km , un reportage des Haut-Parleurs de RoubaixChaque mois, nous accueillons un groupe d'élèves accompagnés de leur enseignant, pour visiter nos stations. Le groupe reste une demi-journée dans nos locaux et assiste à la conférence de rédaction, puis échange avec les journalistes et techniciens (vidéo, son) et découvrent la régie de l'antenne, avant d'assister au JT en direct depuis le plateau, juste derrière les caméras.Régulièrement, des journalistes des rédactions de notre antenne régionale se rendent dans les collèges et lycées des Hauts-de-France, pour présenter les métiers de l'info et échanger avec les élèves, comme au, ou dans les établissements participant au projet "Cit[i] Reporter " dans sept communes du Nord-Pas-de-Calais.Plusieurs élèves du Collège Lévi-Strauss de Lille ont été accueillis dans nos locaux pour leur stage de découverte en classe de 3e.En association avec le Clémi de Lille (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) et en partenariat avec 7 établissements du Nord-Pas-de-Calais, nous avons accompagné le projetcette année.Cit[i] Reporter, une idée portée par Mathieu Asseman, enseignant-documentaliste au, rassemble plusieurs collèges et lycées de la région autour de la. Les élèves participant à des ateliers médias sont invités à porter un regard citoyen (cité + "citizen" donne ainsi son nom au projet) sur la ville où ils habitent.Six journalistes de France 3 Hauts-de-France ont accompagné les élèves dans la conception de leur reportage. Ils ont rencontré les élèves dans leur établissement et ont suivi la réalisation de leur sujet, en apportant conseils journalistiques et techniques.Nous sommes heureux de diffuser en ligne le résultat de ce projet pendant la 30eorganisée par le Clémi et soutenue par le ministère de l’Education nationale.Découvrez sur notre site, chaque jour de cette semaine, les reportages des élèves dule Clémi et France 3 réunissent les participants de Cit[i] Reporter à Canopé, à Lille, pour échanger sur cette expérience et montrer les reportages, autour d'un goûter avec les élèves et enseignants. Et prendre rendez-vous pour la saison 2, l'année prochaine !Dimanche 16 décembre, une formule inédite de Dimanche en politique vous a été proposée sur France 3 Hauts-de-France. Douze jeunes duétaient présents sur le plateau.Les élèves ont conçu et préparé l’ émission politique hebdomadaire de France 3 avec la rédaction à Amiens et ils ont co-animé l’émission, enregistrée dans les conditions du direct.Pendant 26 minutes, ils ont interrogé Brigitte Bourguignon, députée La République en Marche du Pas-de-Calais, sur la réforme du bac, la mobilisation lycéenne, les tensions sociales, les gilets jaunes, la place des femmes dans la société, sur l’Europe, les populismes et surtout sur leur avenir.Replay : cliquez ici Le vendredi 29 mars, la rédaction de France 3 en Picardie sera en direct dupour unde l’établissement, pour parler fake news et fabrique de l'info. Un journal spécial, élaboré avec les lycéens, qui animeront notamment la chronique culture du vendredi.France 3 Hauts-de-France est également associée à un projet imaginé par les équipes de l' ESJ de Lille , avec uneEmmenés par leur professeur d'histoire-géopgraphie, Mathieu Leduc , qui a monté un projet de classe média, les 29 élèves de cette classe de 1ère ont travaillé tout au long de cette année sur la fabrique de l'info.Ils se sont questionnés, au cours d'ateliers-débats, sur différents aspects du fonctionnement de la presse : qui décide d’un contenu éditorial ; comment devient-on journaliste ; l’objectivité est-elle possible ; quel est l’impact des audiences dans les choix rédactionnels, etc. sont autant de questions que se sont posées les élèves.Ils sont allés chercher des réponses directement auprès des professionnels, et ont interrogé des journalistes des rédactions de France 3, France info, France Bleu, BFMTV, Konbini, Libération, etc.Il résultera de ce projet au long cours, qui se construit tout au long de l'année scolaire, une série dede 5 minutes environ chacun, que nous diffuserons sur nos antennes numériques, en juin 2019.France 3 Hauts-de-France participe au jury deconcours académique organisé chaque année par le Clémi et le Club de la presse Hauts-de-France pour faire connaître et récompenser les médias réalisés par des élèves des établissements. Une visite de la station de France 3 Lille sera proposée aux vainqueurs de ce concours.Rendez-vous le 15 mai prochain, au Nouveau siècle à Lille, pour la remise des prix !