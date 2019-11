La gendarmerie du Nord alerte sur le “ping call”, ces appels téléphoniques intempestifs qui cherchent à vous arnaquer

"Si vous recevez sur votre appareil fixe ou mobile un appel pour vous vendre tel ou tel produit, ou que vous êtes invité à rappeler un numéro inconnu, vous êtes victime d'un ping call", prévient la gendarmerie du Nord sur son compte Facebook.Dernière escroquerie en date signalée : un numéro inconnu vous contacte en se faisant passer pour des gendarmes et vous demande de rappeler un numéro surtaxé au Mali, le 00 223 75 08 15 01.Surtout, il ne faut jamais rappeler, car cela pourrait vous coûter cher sur votre facture téléphonique. "Ne rappelez jamais un numéro inconnu", conseille la gendarmerie du Nord. "Demandez à votre opérateur de mettre votre numéro sur liste rouge et parallèlement inscrivez vous sur bloctel en suivant ce lien http://www.bloctel.gouv.fr. ", suggère-t-elle si vous êtes régulièrement l'objet d'appels intempestifs et de démarchages de ce type.Selon les gendarmes, "les numéros surtaxés peuvent être reconnus car commençant par un 08, un 3 ou un 10, ou encore un numéro à six chiffres commençant par 118". En cas de doute, il est possible de consulter un annuaire inversé pour tenter d'identifier la provenance de l'appel. "Enfin, si vous recevez un message non sollicité envoyez un SMS au 33700 en écrivant "spamvocal" ou connectez vous sur ce site http://www.33700.fr/ ", propose également la gendarmerie du Nord.