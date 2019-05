La gendarmerie du Nord met en garde contre le “Shell on challenge“, un nouveau défi ”idiot et dangereux”

Exemple de "Shell on challenge"

"La présence de pesticides sur les peaux des matières organiques est néfaste, de même que les plastiques ou autres matières dans les emballages", prévient la gendarmerie du Nord sur sa page Facebook . "Les risques d'étouffement sont de même réels".Le "Shell on challenge" se développe sur les réseaux sociaux , aux Etats-Unis, en particulier sur Snapchat et Twitter. Des adolescents se filment en train de manger des fruits et des légumes avec leur peau, mais aussi des aliments industriels avec leurs emballages : des gateaux avec leur plastique, des céréales avec leur caron d'emballage, des sandwiches dans leur papier, etc..."Un nouveau défi idiot et dangereux", insistent les gendarmes du Nord qui invitent à partager et diffuser leur mise en garde.