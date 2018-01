Genech : des "Ovinpiades" pour promouvoir le métier d'éleveur d'ovins

Des brebis nourries... à la bière !

© Benoit Bugnicourt

Ils se sont affrontés toute la journée, pour remporter la finale régionale des "", certes, mais surtout pour mettre en valeur leur métier :Ce mercredi à, 38 étudiants en formation agricole ont présenté leurs pratiques à travers: tri de brebis, diagnostic santé d'une brebis, évaluation de l'engraissement d'un agneau, le choix d'un bélier qualifié...Une manière également d'inviter les jeunes à se lancer dans la filière. "Au cours des 15 prochaines années,et 39% des éleveurs de brebis laitières", indiquent les organisateurs des Ovinpiades. "Pourmais également le maintien de sa production, la filière ovine offre donc près de."Lesdu jour partiront représenter la région à la finale nationale des Ovinpiades, qui aura lieu à Paris le 24 février prochain. Parmi eux,a présenté une technique d'élevage un peu particulière... "Je me suis demandé comment faire aujourd’hui pouralors qu’on n’est pas fils d’agriculteur… et", explique l'étudiant en BTS ACSE."La particularité de les nourrir à la bière c’est qu’on va avoir une, avec un persillage de gras beaucoup plus prononcé etet qui va permettre aux gens qui n’étaient pas adepte du mouton d’en manger… et dePour lui, le choix de devenir éleveur ovin est lié à une vraie passion. "J’ai commencé à. Je ne suis pas fils d’agriculteur mais", explique le jeune homme. "Le but pour moi c’estet tout faire pour. L’élevage du mouton, c’est assez spécial. C’est pas comme des vaches,