Gilets jaunes : le département du Nord dénonce un demi-million d'euros de dégâts

Jean-René Lecerf, président du conseil départemental du Nord (Divers droite), publie ce mercredi après-midi un communiqué dans lequel il ne cache pas sa colère, après l'évaluation des dégâts causés par les rassemblements de gilets jaunes sur les routes et notamment les rond-points du département.



Selon lui, la facture s'élève à un demi-million d'euros. Les principales dégradations constatées sont des enrobés fondus, suite à l'allumage de feu sur les chaussées. Notamment dans le Valenciennois sur les giratoires d'Haulchin, de Férin-Dechy-Sin-le-Noble, et dans l'Avesnois sur un rond-point à Feignies. Des panneaux de signalisation ont été également été arrachés ou dégradés.

"Situation financière contrainte"

Au coût des réparations de ces dégâts, M. Lecerf souligne le fait qu'il faut y ajouter "le coût de la mobilisation des agents de voirie pour nettoyer et dégager les axes".



"Alors que la collectivité départementale se débat depuis trois ans avec une situation financière extrêmement contrainte pour maintenir les budgets nécessaires à l’entretien des routes, aux réparations dans les collèges ou encore au financement du RSA, le Département du Nord n’a d’autre choix que de déplorer les dépenses importantes de réparation qui résultent de ces dégradations et qui auraient pu être affectées, par exemple, à des opérations de réfection de voirie", conclu M. Lecerf.