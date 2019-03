Gilets Jaunes : des leaders du mouvement seront samedi à Tourcoing et Lille

Publication de la page Facebook "Marche Citoyenne Tourcoing Vers Lille"

Leur présence est utilisée comme un arguement marketing. objectif : faire venir du monde pour la prochaine marche desce samedi 23 mars entre Lille et Tourcoing. "Avec la présence de FLY RYDER ET PRISCILLIA LUDOWSKY, peut-on lire sur la page Facebook de l'événement . Rejoignez nous pour une grande marche.Nous avons besoin du soutien de tout le monde pour une convergence.", sont deux membres fondateurs du mouvement des Gilets jaunes. Très présents médiatiquement, ils comptent des milliers de fans sur Facebook. Leur présence dans le Nord ce week-end est le signe que le mouvement ne veut pas abdiquer face aux citiques et aux mesures de sécurité annoncées par le gouvernement suite aux débordements de samedi dernier à Paris.La marche de treize kilomètres entreaura lieu dans la matinée. Arrivée prévue vers midi place de la République à Lille. Cette marche est organisée « en soutien à tous les blessés, mutilés, décédés et camarades poursuivis et jugé pour la cause des Gilets Jaunes ».