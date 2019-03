“Gilets jaunes ”: manifestation interdite au centre de Lille, parcours alternatif autorisé

Depuis le 17 novembre, les manifestations des "gilets jaunes" donnent "régulièrement lieu à des heurts avec les forces de l'ordre" et "la manifestation du 23 mars 2019 dans les rues de Lille a donné lieu à des actes violents à l'égard des forces de l'ordre et de dégradations de biens publics et privés, 31 faits ayant été relevés", justifie notamment la préfecture dans cet arrêté.Le préfet relève également "les propos tenus dans la presse de certains représentants du mouvement des "gilets jaunes", organisateurs des manifestations lilloises, cautionnant la présence au sein des cortèges de fauteurs de troubles de groupes violents dits "black-blocs"".De plus,, et la finale de la Coupe de la Ligue de football , qui se tient au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, va entraîner la "présence de nombreux supporters en provenance de Bretagne et d'Alsace" dans le secteur des gares, ajoute la préfecture.Ainsi, le préfet interdit pour toute la journée les rassemblements "au titre du mouvement des gilets jaunes" sur l'itinéraire habituel, mais autorise un "parcours alternatif" traversant plusieurs quartiers du "territoire de la commune", notamment, a indiqué la préfecture.