“Gilets Jaunes” : manifestation interdite dans le centre-ville de Lille ce samedi

"Gilets Jaunes" : les commerçants lillois se préparent à un 23e samedi de manifestation

Reportage de Maxime Lictevout et Morgan Plouchart.

Boulevard de la Liberté

Rue du Molinel

Rue de Tournai

Rue de la Gare

Rue Faidherbe

Place du Théâtre

Rue des Manneliers

Rue Nationale, jusqu'à l'angle des rues Nationale et Solferino

"Tout regroupement sera (...) proscrit entre le boulevard de la Liberté, la rue Nationale et les deux gares centrales (Lille Flandres et Lille Europe NDR)", indique la préfecture du Nord dans un communiqué. "Un seul objectif : concilier liberté de manifester, liberté de circulation et sécurité".L'arrêté interdisant la manifestation des "Gilets Jaunes" dans le centre-ville de Lille a été signé ce samedi matin par le préfet du Nord, Michel Lalande. "Le caractère radical et répétitif des agissements illégaux et violents survenus ces dernières semaines excèdent le cadre de la liberté de manifestation. Face à ce désordre organisé, le préfet fait le choix de préserver efficacement et de manière proportionnée l’ordre public", justifie le communiqué de la préfecture.Les "Gilets Jaunes" ne pourront donc pas manifester, entre 10h et 20h, dans les rues suivantes (ainsi qu'à l'intérieur du périmètre qu'elles forment) :Le préfet a proposé aux "Gilets Jaunes" "un itinéraire de substitution évitant l’hypercentre". Cela fait quatre semaines que le cortège de manifestants est tenu à l'écart du centre-ville de Lille.