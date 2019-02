Gilets jaunes : le Nordiste qui aurait forcé la porte de Benjamin Griveaux fait appel de sa détention

Romain M., un Nordiste de 23 ans, a été placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis , soupçonné d'avoir tenté de s'introduire au secrétariat d'Etat de Benjamin Griveaux lors d'une manifestation de "gilets jaunes". Son avocat, Me Abitbol, annonce avoir, ce lundi 18 février, confirmant une information de La Voix du Nord Selon lui,alors que les autres auteurs présumés ont été placés sous contrôle judiciaire. Mis en cause pour avoir forcé la porte du ministère avec un chariot élévateur ou d'avoir participé à la scène, les quatre prévenus doivent êtreLe tribunal justifie son incarcérationcar l'homme vivant à Escautpont, près de Valenciennes, aurait revendiqué son acte sur Facebook et. Lors de sa comparution immédiate, il avait reconnu être au volant de l'engin de chantier.Son avocat, Me Manuel Abitbol, a interjecté un appel vendredi 15 février et fait uneauprès du tribunal correctionel de Paris. Une demande qui doit être étudiée par les magistratsdansLors de l'audience, la procureure avait décrit, contre "un ministère, le symbole de la République et de l'Etat". L'avocat du Nordiste, ouvrier dans une entreprise de tuyauterie, avait expliqué que son client était "excité par cette foule en délire,".