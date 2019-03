Les “Gilets Jaunes” ont fait perdre 140 millions d'euros à Auchan, selon Bruno Le Maire

"Sur la grande consommation et la distribution, la baisse des ventes a été de 2,7% pour le non alimentaire durant 16 semaines consécutives. Elle a été de 6% les samedi pour l'alimentaire", a indiqué mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, devant les commissions des affaires économiques et des finances de l'Assemblée.



Par enseignes, "140 millions de perte de chiffre d'affaires pour Auchan, 45 millions pour Fnac Darty, 50 millions d'euros pour Casino, 30 à 40 millions pour Système U", a-t-il précisé. "S'agissant des grands centres commerciaux, la baisse sur les quatre mois de manifestations est de l'ordre de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en raison de la baisse de fréquentation".



"Concernant l'habillement, les grands magasins, les magasins populaires, la baisse de chiffre d'affaires cumulée depuis le début des manifestations est de 9 à 15% par rapport à l'année précédente et la chute est encore plus importante dans les magasins de centre ville avec -20 à -30% de trafic le samedi qui ne sont pas rattrapés par des ventes en ligne ou des ventes dans la semaine", a poursuivi le ministre de l'Economie.



Bruno Le Maire estime que l'"impact direct et de court terme sur la croissance française" du mouvement des "Gilets Jaunes" "peut aller jusqu'à 0,2 point de PIB (produit intérieur brut) pour 2018 et 2019", soit plus de 4,5 milliards d'euros. Il a par ailleurs chiffré le montant des dégradations "de 170 à 200 millions d'euros".





