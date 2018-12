Gilets Jaunes : la préfecture du Nord interdit des rassemblements dans quatre communes ce week-end

D'autres restrictions ce week-end

la distribution, la vente et l’achat d’acide et de carburants aux particuliers dans tout récipient transportable.

aux particuliers dans tout récipient transportable. la détention et l’utilisation des artifices de divertissement (de C2 à C4 et de K2 à K4) par les particuliers sur la voie publique.

Ces mesures d’interdiction de manifestation concernent les communes deet(commune associée à Lille), les Gilets Jaunes ne pourront pas se rassembler sur le rond-point desservant le(ou) et la, entre les D654, D952 et la 1avenue Zamin. Un secteur qui a déjà fait l'objet de blocages ou tentatives de blocages ces dernières semaines.Toujours dans la métropole lilloise, à, les rassemblements ne seront pas tolérés au, à l'entrée de la zone 4 du, comprenant le Parc d'Activité du Mélantois., les rassemblements seront interdits autour du(croisement de la D625 dans le prolongement de l'autoroute A25 et l'avenue de Petite-Synthe). Des Gilets Jaunes ont installé un campement à cet endroit depuis le début du mouvement., toujours près de Dunkerque, il sera interdit de manifester au, au croisement de la route de la Maison-Blanche et de la N316, permettant l'accès au. L'arrêté préfectoral indique que toute infraction est passible de, conformément à l'article 431-9 du Code civil.Ce vendredi matin, la préfecture du Nord avait déjà annoncé qu'elle interdisait, à compter de ce vendredi 20h et jusqu'à dimanche 20h :