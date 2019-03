Gilets jaunes : le procès du Nordiste accusé de s'être introduit au ministère de Griveaux est renvoyé

"Excité par la foule en délire"

Le Nordiste accusé d'avoirle 5 janvier, en marge d'une manifestation de "gilets jaunes" à Paris, ne sera jugé que le 29 mai. Romain M., 23 ans, originaire d'Escaupont près de Valenciennes, avait avouéqui a enfoncé la porte du ministère., qui permettra aussi au tribunal de consacrer une demi-journée à cette affaire. Dans l'intervalle, l'ensemble des prévenus,accusés d'avoir participé à la scène, ont vu leurs contrôles judiciaires allégés à divers degrés.Interpellés le 12 février, les quatre "gilets jaunes" avaient étédeux jours plus tard, mais le tribunal avait renvoyé l'affaire en raison du volume du dossier. Initialement maintenu en détention , le Nordiste qui aurait conduit le chariot avait été remis en liberté courant février Le 5 janvier, lors du 8e samedi de mobilisation des "gilets jaunes", des manifestants avaientà Paris, juchés sur un chariot élévateur. Les prévenus sont poursuivis pour. Trois d'entre eux ont déjà été condamnés dans le passé pour des délits routiers ou des affaires de stupéfiants.Les trois hommes onttandis que la femme assure n'avoir fait que filmer la scène. Outre le portail du ministère, les plus jeunes sont également poursuivis pour avoir, dans laquelle l'engin avait fini sa course.Le Nordiste qui a piloté le chariot était, avait plaidé en février son avocat, Manuel Abitbol. La procureur avait décrit "une atteinte exceptionnels aux symboles", "un ministère,et de l'Etat".Cette intrusion violente, qui avait déclenché de vives réactions au sein de la majorité, avait. Il avait dénoncé une "attaque inadmissible contre la République". De telles intrusions dans un ministère sont très rares. En 1999, des agriculteurs avaient saccagé le bureau de Dominique Voynet au ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.