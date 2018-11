Grand-Fort-Phlippe : il tire au fusil dans sa cave et provoque une forte explosion



Démonstration de tir

On en sait un peu plus sur l'qui a faitdimanche aux alentours de 17 heures dans une maison de, près de Gravelines.Les victimes, légèrement touchées, ont été hospitalisés dans les centres hospitaliers de Calais et Dunkerque. Aucun pronostic vital n'était engagé.Le propriétaire des lieux,, a été interpellé sur place par la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait voulu faire une démonstration de tir audans sa cave, lors d'uneà laquelle participaient uneAu moment du tir, une violente explosion a eu lieu, due à la présence dans le sous-sol depour cartouches.La déflagration, qui a été suivie d'un, a soufflé la porte métallique du garage de l'habitation, détruit en partie un pignon de la maison, et endommagé le véhicule de l'intéressé.Ce dernier a été interpellé et placé enpour mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires et détention d'armes.auraient d'ailleurs été saisies.