Un grand nombre de cambriolages commis dans le Nord pendant le réveillon de Noël

Autour de Lille, Cambrai, Valenciennes et Hazebrouck

Pour certains, le réveillon de Noël aura eu un arrière-goût amer... Selon la gendarmerie, une quinzaine de cambriolages ont été commis dans des communes rurales du Nord, le soir du 24 décembre.Cette "recrudescence de cambriolages ou de tentatives de cambriolages en quantités assez importantes" concerne principalement quatre secteurs.Dans le Cambraisis, par exemple, trois maisons de Caudry, une de Clary et une autre de Bantigny ont été ainsi "visitées" pendant l'absence de leurs occupants.Dans le Valenciennois, des maisons ont été la cible de cambriolages à Haspres, Curgies, Sebourg, Rommbies-et-Marchipont, ainsi que deux fois à Hergnies.Autour de Lille, ce sont les commes de Fournes-en-Weppes, de Fromelles (deux fois) et de Provin qui ont été touchées.Enfin, dans le secteur de Hazebrouck, des cambriolages ou tentatives ont été signalés à La Gorgue et Merville.Les cambrioleurs ont ciblé en priorité l'électronique et le multimédia, et ont cherché de l'argent en liquide dans les maisons vides."Ce sont des phénomènes que l'on voit généralement plutôt le soir du réveillon" s'étonne-t-on à la gendarmerie. Autant dire que la prudence est de mise, pour la soirée de la Saint-Sylvestre.