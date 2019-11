Les pompiers de Dunkerque et Fort Mardyck ont été alertés vers 11h30 ce dimanche matin, après la découverte, à Grande-Synthe, d'un corps flottant sur un plan d'eau situé entre la rue du 15 Septembre 1944 et la départementale 131. Un secteur qui se trouve entre la zone commerciale Auchan de Dunkerque/Grande-Synthe et la polyclinique.Dès leur arrivée, les secours constatent qu'il s'agit d'un corps dans vie. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les causes du décès. Selon La Voix du Nord , le cadavre serait celui d'une personne de sexe masculin.