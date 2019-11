Grande-Synthe : disparition inquiétante de Malvina, 16 ans, la police lance un appel à témoins

[#AppelàTémoins]#DisparitionInquiétante de Malvina PODLUNSEK, 16 ans, à #Dunkerque, depuis le 13-11-2019.



Si vous avez des informations, merci de contacter les #policiers de Dunkerque au 03 28 69 71 00 (HB) ou au 03 28 23 50 50 (24h/24 - 7j/7).



Signalement

La police de Dunkerque a ouvert une enquête et lance un appel à témoins pour la disparition inquiétante de Malvina Podlunsek, 16 ans, qui n'a plus donné de nouvelles depuis le 13 novembre dernier.L'adolescente a quitté ce jour-là le domicile maternel de Grande-Synthe (Nord) près de Dunkerque, suite à une dispute familiale. Malvina avait emporté avec elle des vêtements dans une valise.Malvina Podlunsek mesure 1m65, a les cheveux longs, raides et de couleur châtain clair. Elle a les yeux bleus et a pour signe particulier une cicatrice de 2 cm sur le front. La jeune fille était vêtue au moment de sa disparition d'un manteau de type 3/4 gris avec un col en fourrure.Toute personne disposant d'informations pouvant être utiles à l'enquête est priée de contacter la brigade des mineurs du commissariat de Dunkerque au 03.28.69.71.00 ou au 03.28.23.50.50.