L'ex-maire de Grande-Synthe Damien Carême a fait ses premiers pas au parlement européen de Strasbourg

C'est avec émotion, mais aussi détermination et conviction, que je prends mes fonctions de député européen à Strasbourg ce matin. De nouveaux combats à mener pour le climat, pour la démocratie, pour l'accueil en Europe, pour la transition écologique et la justice sociale. pic.twitter.com/tMUm3QaKZK — Damien CAREME (@DamienCAREME) 2 juillet 2019

Changement d'échelle pour l'ex-maire de Grande-Synthe

Les premiers pas de l'eurodéputé écologiste Damien Carême à Strasbourg

L'eurodéputé contre la criminalisation de la solidarité

Devant le Parlement européen pour affirmer mon soutien @seawatchcrew et à #CarolaRackete. L'UE doit faire cesser la criminalisation de la solidarité ! Nous travaillerons à le faire adopter et à faire en sorte que la Méditerranée ne soit plus le cimetière qu'elle est devenue. pic.twitter.com/VAp9hYt1OD — Damien CAREME (@DamienCAREME) 4 juillet 2019

Le bâtiment en impose, mais pas de quoi effrayerL’a fait sa rentrée des classes pour la session inaugurale du"Les moments-clés se jouent ici à Strasbourg, lors des plénières", lâche celui qui fut maire de Grande-Synthe pendant 18 ans. "On va pouvoir s’y mettre. Il y a plein de boulot en perspective, plein de projets, une grosse feuille de route. Chaque vote va compter pour les 5 ans qui viennent."Passer d'uneà unene semble pas effrayer celui qui était prêt à changer d'échelle.Une fois récupérés son badge et sa carte de vote,tombe nez à nez avec, écologiste comme lui.Les deux hommes se claquent une bise chaleureuse. « C’est bien de te voir là » lui lance Damien Carême. "Faut laisser la place aux petits jeunes", rigole le second, de 7 ans son aîné.Un conseil de celui qui a siégé pendant 10 ans à Strasbourg ? "Être soi-même. Quand on a des convictions, ne jamais les lâcher, et se battre jusqu’au bout", énonce José Bové, plusieurs fois condamné pour des actions radicales comme le démontage d'un Mac Do en construction en 1999 à Millau.Damien Carême n'a pas attendu son aîné pour désobéir lui aussi., ou en attaquant ce dernier pouren novembre dernier.► Reportage de Christine Boos Christophe BuschéPorter le fer fait partie de ses projets d'eurodéputé. "Ça va être un mandat de combat je pense, avec cette urgence qui s’impose aujourd’hui, urgence climatique et urgence sociale aussi".Deux jours après son entrée en fonction,a manifesté dès ce jeudi son, arrêtée fin juin pour avoir débarqué des migrants en détresse sur l'île de Lampedusa malgré l'interdiction des autorités italiennes. "L'UE doit faire cesser la criminalisation de la solidarité" envers les migrants, a-t-il publié sur Twitter.Avec 13 élus,. Le groupe des verts est devenu la quatrième force politique du parlement européen.