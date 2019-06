Grande-Synthe : un incendie impressionnant sur un haut-fourneau d'ArcelorMittal Dunkerque mobilise de nombreux pompiers

Plus de peur que de mal, dans la soirée du lundi 24 juin sur le site sensible d'ArcelorMittal Dunkerque à Grande-Synthe (Nord). Des bâches d'un échafaudage situé sur haut-fourneau HF2 de l'usine se sont embrasées aux alentours de 21 heures, provoquant un important panache de fumée et le déclenchement d'un dispositif de secours important.Les pompiers des casernes de Coudekerque-Branche, Dunkerque, Fort-Mardyck, Gravelines, Loon-Plage et Malo-les-Bains ont été dépêchés sur les lieux, en renfort des sapeurs du site.46 hommes au total, équipés notamment de deux grandes échelles sont venus à bout de l'incendie, qui n'a heureusement fait aucun blessé.L'origine du sinistre est pour l'instant inconnue.Le 19 juin dernier, un ouvrier sous-traitant qui travaillait sur le site dunkerquois d'ArcelorMittal est décédé des suites de ses blessures , après avoir reçu un élément d'échafaudage tombé de 40 mètres, cette fois dans le secteur de l'aciérie.