Grande-Synthe : Des migrants interdits d'entrer dans un supermarché par la police

"Il faut sortir, allez dehors !", lance un policier sur une vidéo publiée samedi, sur Twitter par l'association Human Rights Observers.

Sur les images, deux policiers interdisent clairement l'accès du magasin Auchan de Grande-Synthe (Nord) à un groupe composé de personnes migrantes et de membres d'associations.

Il y a t-il eu discrimination ? Deux discours s'opposent. Le Défenseur des droits a été saisi.

⚠️⚠️⚠️Hier soir à Auchan #GrandeSynthe Délit de faciès et interdiction d'entrée au magasin. Des #CRS empêchaient l'entrée pour toutes personnes ressemblant à des personnes exilées. Nous dénonçons ces discriminations qui résultent du racisme d'Etat flagrant à la frontière

Les associations dénoncent ce dimanche des "contrôles au faciès" qui auraient été réalisés par des CRS vendredi soir, à l’entrée de ce magasin situé à Grande-Synthe, tout près d'un camp de migrants qui abrite entre 400 et 500 personnes, dans des conditions très précaires.

Selon les membres de trois associations, une dizaine de personnes migrantes ont été empêchées d'entrer dans ce supermarché, où elles viennent tous les jours.

Ces personnes indiquent que c'est la première fois qu'ils rencontrent de tels contrôles, menés par la police.

Contactée, la préfecture confirme que des contrôles ont bien été réalisés vendredi par des policiers sur réquisition du procureur, mais qu’ils se sont déroulés dans le "strict respect de la loi".

Les faits se sont déroulés vendredi soir, entre 17h et 18h30. Ils sont rapportés par les membres de trois associations d'aide aux personnes migrantes (Human Rights Observers, Mobile Refugee Support, Solidarity Border), qui ont filmé les faits.

"Les agents des forces de l’ordre laissaient l’entrée libre à toute personne de type caucasien sans procéder à un contrôle de leur identité, tandis que les autres étaient systématiquement contrôlés et une dizaine d’entre eux furent empêchés d’entrer", assurent les associations dans un communiqué.

Et encore d'autres vidéos. Nous allons saisir aujourd'hui la Defenseurdroits et #IGPN.

Aidez nous à dénoncer: partagez ces preuves de discrimination et interpellez AUCHAN_France, prefet59