Martial Beyaert succède à Damien Carême à la tête de la mairie de Grande-Synthe

Qui est Martial Beyart, le nouveau maire de Grande-Synthe ?

Le nouveau conseil municipal de Grande-Synthe / © Mélanie Niemierz

La difficile succession d'un maire charismatique



Une politique volontariste en faveur des migrants

Onze bulletins blancs sur 32 votants, alors que ne siégeaient que 3 opposants à la majorité municipale. Mathématiquement, on ne pas pas dire quecommea été un plebiscite.C'est même unequi a fait de l'ex-premier adjoint de Damien Carême le nouvel édile de la ville du Dunkerquois.Martiel Beyart a 48 ans. Socialiste et Grand-Synthois de longue date (il a été scolarisé au lycée du Noordover de la ville), il était depuis 2008 leIl dit vouloir s'inscrire dans la continuité du mandat engagé depuis 2014 et poursuivre la politique menée par son prédecesseur.Tout en lançant la campagne pour les prochaines municipales. Martial Beyart a créé. Née en septembre dernier, l'assocation a pour projet d'engager dès la rentrée les ateliers participatifs d'habitants, pour. Autant dire que le nouvel édile n'est pas là pour seulement assurer l'intérim avant les prochaines échéances.Succéder à Damien Carême n'est pas facile, lui qui, avec le charisme que l'on sait.Chantre de l'écologie sociale, il a fait de sa petite ville industrielle de 23 000 habitants, son cheval de bataille.Sa dernière inovation remonte au printemps, avec l'expérimentation du "revenu de transition écologique" , première en France pour une déclinaison locale de l'idée d'un revenu universel.Auparavant, Damien Carême avait hissé Grande-Synthe au titre de "" en 2010, performance pour une ville industrielle cernée de sites Seveso, avec sur son sol le mastodonte sidérurgiste Arcelor Mittal.Grande-Synthe, c'est encore des cantines scolaires 100% bio ou des jardins populaires au pied des immeubles , une ambition écologique forte pour une ville en transition, dont un habitant sur cinq vit pourtant sous le seuil de pauvreté.Damien Carême incarne aussi une politique volontariste sur la question des migrants, lui qui n'a pas hésitéavec l'ONG Médecins Sans Frontières. Lesera finalement détruit un an après son ouverture, victime d'un incendie en avril 2018.Mais la ville accueille toujours des migrants, notamment autour d'un gymnase, où vivent en ce moment quelques 700 exilés. L'Etat vient d'ailleurs d'être condamné à y installer des douches et des points d'eau , après une saisie du Tribunal administratif par la ville et un collectif d'associations.Martial Beyaert dit sur ce dossier là aussi vouloir poursuivre l'action menée par son prédecesseur, et a déjà pris contact avec le sous-préfet.La nouvelle ère qui s'ouvre à Grande-Synthe démarre dans la continuité.