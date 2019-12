Quatre mois après le démantèlement du gymnase, 800 personnes migrantes de retour à Grande-Synthe

Quatre mois après l'évacuation du gymnase, il y a toujours 800 personnes migrantes à Grande-Synthe

La plupart des exilés dorment dans la rue

Les 800 personnes migrantes bénéficient d'un seul point d'eau. / © FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Le gymnase de Grande-Synthe a été démantelé il y a seulement quatre mois. Pourtant, dans la commune, il y a autant de personnes migrantes qu'avant.Ce lundi, l'association Salam a distribué pas moins de 500 repas mais l'aide alimentaire ne suffit pas. Selon Claude, bénévole de l'association, il faudrait "un minimum de matériel, des douches, des toilettes, arrêter les démantèlements parce qu'on leur enlève toutes leurs tentes. Après il faut leur redonner à nouveau des tentes, des abris, c'est un peu le cercle vicieux."Un homme venu à la distribution alimentaire témoigne : "Il fait très froid. Les familles, les femmes, les enfants dorment dans la rue." Il avait trouvé refuge dans le gymnase de Grande-Synthe, un campement provisoire qui avait été évacué début septembre Une mesure inefficace pour Odile, autre bénévole de l'association Salam : "Le lendemain, ils étaient déjà 300 de retour. Ils sont déposés dans des centres d'accueil et d'orienation dans les Hauts-de-France et même au-delà mais ils ont tout de suite trouvé la filière pour revenir vite, en bus, en train, ...", déplore-t-elle.Majoritairement Kurdes, ils fuient un pays où ils se disent persécutés. L'un d'entre eux explique qu'il est venu jusqu'en Europe pour trouver de l'aide. "Nous voulons que les Européens et que le gouvernement nous trouvent une solution parce que dans ces conditions, nous ne pouvons pas vivre ici."Ces conditions, ce sont un seul point d'eau pour 800 personnes, une absence de toit mais une envie, toujours présente, de traverser la Manche et de rejoindre l'Angleterre.