Réforme des retraites : l'autoroute A16 saturée, un rond-point bloqué à Grande-Synthe

Ils ne comptent pas dire leur dernier mot. Les syndicats FO et CGT d’EDF étaient mobilisés tôt ce jeudi 19 décembre pour continuer de protester contre la réforme des retraites.La préfecture du Nord, par l'intermédiaire de la cellule de vigilance routière, a annoncé qu'une partie de l'autoroute A16 était bloquée en raison d'une manifestation au rond-point de l'hypermarché Auchan à Grande-Synthe. Près de 300 personnes sont mobilisées. La préfecture note "de très fortes perturbations de circulation sur le secteur D601 et D131".Conséquence, les sorties 54a et b dans le sens Belgique/France, ainsi que la sortie 54 dans le sens France/Belgique de l’autoroute A16 sont fermées.