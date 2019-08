US Open : Lucas Pouille a été battu au 2e tour par Daniel Evans, seule Fiona Ferro s'est qualifiée

Lucas Pouille, 26e mondial, a été éliminé jeudi 29 août au 2e tour de l'US Open, à New-York, par le Britannique Daniel Evans (58e) : 6-4, 6-3, 6-7 (4/7), 6-4.



Après un 1er tour "pas évident" contre Philipp Kohlschreiber (72e), le n°3 français de 27 ans a donc chuté. Exit donc Paire, Barrère, Mladenovic, Pouille, Chardy. Sur les six premiers des dix Tricolores engagés au 2e tour, seule Fiona Ferro s'est qualifiée, en battant... Mladenovic.



Cette année, Pouille a atteint les demi-finales en Australie et les quarts de finale au Masters 1000 de Cincinnati, éliminé les deux fois par Novak Djokovic. L'an dernier à Flushing Meadows, il avait atteint le 3e tour.



C'est donc Evans qui aura le redoutable honneur d'affronter Roger Federer pour une place en 8e de finale.

Armada française en déroute

Benoît Paire a aussi coulé son match jeudi et dans son sillage, l'armada française a subi une déroute au 2e tour de l'US Open, en attendant Gaël Monfils pour la victoire et Antoine Hoang pour le show face à Nick Kyrgios.



Le summum du malaise a été atteint lors du match saboté par Paire (30e mondial) face au Slovène Aljaz Bedene (80e): au terme de la partie, le n°2 tricolore n'a même pas serré la main de son adversaire.



Il a mené 5-3 et 40/0 avec donc trois balles de match sur son service dans le 4e set... Mais il a alors laissé filer 11 points d'affilée (!) qui ont permis à Bedene d'égaliser à 5-5 et de mener 30-0. Puis une nouvelle série de 6 points ont permis au Slovène de remporter la manche 7-5.



Et dans le 5e set, Paire a pris le service de son adversaire pour mener 3-0, puis 4-1... Mais il a encore commis 6 fautes directes dans le tie break. Au total sur le match, il a commis 99 fautes directes !