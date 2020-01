VIDEO. Coupe de France : les amateurs de Grande-Synthe s'inclinent en toute fin de match contre Nancy

OGS-Nancy : le but nancéen

Il y avait trois divisions d'écart ce dimanche, au Stade Marcel-Tribut de Dunkerque, entre Grande-Synthe, club amateur de National 3, et Nancy, équipe professionnelle de Ligue 2.Mais sur le terrain, les Nordistes n'ont pas eu à rougir et ont longtemps tenu en échec les Lorrains. Tout a basculé malheureusement en fin de match : alors qu'il ne restait plus que sept minutes à jouer dans le temps réglementaire, Nancy obtenait un corner. Amine Bassi se chargeait de le tirer pour servir son équipier Makhtar Gueye qui trompait victorieusement de la tête la défense grand-synthoise.C'est la fin de l'aventure pour l'Olympique Grande-Synthe qui ne rééditera pas son exploit de 2009 qui l'avait vu atteindre les 16de finale de la Coupe de France.Sur les six clubs des Hauts-de-France engagés dans ces 32de finale, seul le LOSC a décroché son billet pour le tour suivant.Outre Grande-Synthe, Amiens, Chambly, Le Portel et Valenciennes ont également été éliminés.