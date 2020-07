VIDEO. Grande-Synthe : le double dutch, un sport de corde à sauter qui allie l'art, la technique et le physique

Le club Double Dutch à Grande-Synthe met à l'honneur la corde à sauter sportive

Synchronisation et confiance sont nécessaires

C'est de la danse, de la gym, mais surtout du sport... Le double dutch vient tout droit des Etats-Unis et allie l'art, la technique et le physique. Cette discipline spectaculaire a séduit de nombreux athlètes autour de Dunkerque grâce au passionné Mohamed-Chakir Hamadi, dit "Mocha", créateur du District Double Dutch.Le club s'est établi cinq ans plus tôt et souffre encore de quelques préjugés : "Les enfants nous disent : 'la corde à sauter, c'est pour les filles", alors nous on prend une corde et on leur montrer que c'est ouvert à tout le monde", rétorque Mohamed-Chakir Hamadi, dit "Mocha".Le District Dutch Club compte désormais une soixantaine de licenciés car la discpline séduit en touchant à de nombreux sports comme l'athlétisme, la danse ou la gymnastique."Le double dutch demande de la coordination, de l'agilité, de l'endurance musculaire et de savoir allier les trois en même temps", explique Asmâ-Chakir Hamadi, coach en mouvement. Cette synchronisation est particulièrement nécessaire pour les épreuves chorégraphiques, dites de freestyle.Ce sport requiert aussi d'établir une relation de confiance entre les tourneurs et le sauteur. "Si je n'ai pas confiance quand je fais un salto, je peux vite déraper, me prendre la corde quand je tourne. Il faut une bonne cohésion", reconnaît Shayem Tronché, champion de France de corde à sauter simple.