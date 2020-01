Les “Grandes Gueules“ de RMC reportent leur ”Tour de Gaule” et leur venue à Lille après un incident à Béziers

🔴 LE TOUR DE GAULE DES GG REPORTÉ



Suite aux incidents vendredi à Béziers, la tournée est reportée, l’intégrité physique des équipes et du public étant une priorité, et les risques trop élevés...



À notre grand regret... À très vite ! ✌🏽 pic.twitter.com/ogDc7olkyZ — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) January 21, 2020

"Suite aux violents incidents survenus vendredi 17 janvier à Béziers lors du show des Grandes Gueules (...) et afin d'assurer la sécurité des équipes de l'antenne, du public, de la production et des techniciens, les directions de RMC et RMC Story ont pris la décision d'interrompre et de reporter la tournée débutée le 10 janvier", annoncent la radio et la chaîne TNT du groupe Altice, qui codiffusent l'émission quotidienne.Les diffuseurs ajoutent qu'ils "communiqueront prochainement les nouvelles dates de la tournée", et condamnent une nouvelle fois les incidents qui ont conduit à interrompre l'émission lors de son déplacement à Béziers. "RMC et RMC Story renouvellent leur profonde indignation de ne pouvoir exercer leur droit d'organiser des débats d'opinions quotidiens avec la volonté d'ouvrir leurs antennes à tous les courants d'expression qui respectent le débat démocratique et républicain", soulignent-ils.Des manifestants opposés à la réforme des retraites avaient perturbé puis interrompu vendredi matin l'émission les "Grandes Gueules" délocalisée aux Halles de Béziers (Hérault), selon la police et RMC. Ces personnes, parmi lesquels des cheminots, des avocats, des enseignants ou des "gilets jaunes", ont commencé à manifester dès le début du direct, puis certains ont débranché le câble du car-régie et allumé des pétards artisanaux, obligeant les techniciens à arrêter la diffusion.Le "Tour de Gaule" des Grandes Gueules, entamé le 10 janvier à Lyon, devait passer par Lille le 31 janvier.