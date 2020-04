Des grands excès de vitesse en série sur les routes du Nord et du Pas-de-Calais

176 km/h, alors que la limite est fixée à 110 sur la D950, dans l'Arrageois. C'est la vitesse enregistrée par deux fois par les gendarmes, postés samedi 18 avril à Gavrelles (Pas-de-Calais).



De grands excès de vitesse ont été relevés en série par les militaires durant le week-end, et notamment sur la D939 à Baralle, où un automobiliste a été contrôlé dimanche à 133 km/h au lieu des 80 autorisés.



Sur ce même axe et pour cette même journée du 19 avril, 8 excès entre 30 et 40 km/h au-dessus de la limite ont été enregistrés.

"Pas un circuit"

Les routes du Nord n'ont pas fait exception, avec l'interpellation dimanche après-midi d'une automobiliste lensoises de 29 ans, contrôlée à 157 km/h (vitesse ramenée à 149), au lieu de 90 sur la RN47 à Salomé. Sa Ford Focus RS a été immobilisée et placée en fourrière.



Au même moment, sur la RN41 à Hallenes-lez-Haubourdin, les gendarmes ont intercepté une Peugeot 3008 qui filait à 160 au lieu de 110.



Le record de vitesse durant le week-end a été enregistré sur l'A1 à Croisilles : 179 km/h au lieu de 130.



Ce lundi matin encore, un motard a été controlé à une vitesse de 162 km/h (ramenée à 153) au lieu de 80 sur la D949 à Paillencourt. L'homme a fait l'objet d'une rétention de permis, comme tous les autres contrevenants.



Si les routes sont quasi-désertes dans le contexte de confinement, la gendarmerie du Nord Pas-de-Calais rappelle néanmoins qu'elles ne se transforment pas pour autant en circuit automobile.